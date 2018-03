EANS-Adhoc: RHI AG / RHI steht vor dem Erwerb von Magnesit-Abbaurechten inklusive bestehender Produktionsanlagen in der Türkei

19.08.2013

Der Aufsichtsrat der RHI AG hat heute dem Vorstand vorbehaltlich der Beibringung noch ausstehender Dokumente seitens des Verkäufers, die Genehmigung erteilt, in den nächsten Tagen Verträge über den Erwerb von Abbaurechten in Erzurum, Türkei, inklusive bestehender Produktionsanlagen mit der Cihan Gruppe zu unterzeichnen. Der erwartete Kaufpreis beträgt rund EUR 36 Mio. Nach Unterfertigung bedarf der Erwerb noch der Genehmigung des zuständigen Zivilgerichts 1. Instanz sowie zuständiger Verwaltungsbehörden, jeweils in der Türkei. Der beabsichtigte Erwerb dient dem weiteren Ausbau der Eigenversorgung mit Rohstoffen für Feuerfestprodukte für die Stahl- und Zementindustrie.

RHI AG

