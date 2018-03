DER STANDARD-Kommentar "Ziemlich billig"

von Gerald John

Wien (OTS) - Die Grünen wähnen sich vor einem historischen Sieg. Die Umfragedaten sind so prächtig wie die letzten Wahlergebnisse, kaum jemand fürchtet sich noch vor der einstigen Bürgerschreckpartei. Im Gegenteil: Viele Wähler wünschen sich grüne Tupfer im ewigen Rot-Schwarz.

Kein Wunder, dass sich die Grünen dort, wo das Ziel der Regierungsbeteiligung in Reichweite liegt, nicht selbst im Weg stehen wollen. Dementsprechend niedrige Hürden stellt die Parteispitze auf. Das auf dem Papier längst zugesagte Minderheitsrecht, im Parlament einen U-Ausschuss einzurichten, ist einzige offizielle Koalitionsbedingung.

Für eine Partei, die von jeder Regierung das Schönste und das Beste fordert, ist das ziemlich billig - da könnte man glatt auf die Idee kommen, es gehe halt wieder nur um Macht. Ein bissl mehr sollten sich die Grünen schon trauen. Bedingungen lassen sich ja auch so formulieren, dass nicht jeder Kompromiss gleich mit Gesichtsverlust endet.

Unverständlich ist etwa, dass sich Parteichefin Eva Glawischnig sträubt, das Asylrecht zur Koalitionsfrage zu erklären. Abgesehen davon, dass der Begriff Reform ohnehin dehnbar ist: Wenn die Grünen auf diesem symbolisch wichtigen Terrain nichts zusammenbringen, verspielen sie mit einem Schlag jahrzehntelang aufgebauten Kredit. Allerdings gilt es auch, das andere Extrem zu vermeiden: Peter Pilz Bedingung des Eurofighter-Ausstieges ist, sofern ernst gemeint, das sichere Ticket in die Opposition.

