Darabos zu Mikl-Leitner: ÖVP will Arbeitnehmern in Österreich Lohn kürzen

ÖVP-Modell: "Länger arbeiten für weniger Geld"

Wien (OTS/SK) - Entlarvend ist für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos die heutige "Klarstellung" von ÖAAB-Obfrau Mikl-Leitner zum "12-Stunden-Arbeitstag"-Modell der ÖVP. Darabos:

"Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Das von der ÖVP als Vorbild propagierte Modell eines Zeitwertkontos bedeutet in der Realität eiskalte Lohnkürzungen für 3,5 Mio. Beschäftigte in diesem Land." Geleistete Überstunden würden dann nicht mehr ausbezahlt werden. "Der ÖVP geht es einzig und allein um die Besserstellung der Arbeitgeber, die bei einem Transfer von Überstunden und Zulagen auf ein so genanntes Zeitwertkonto Steuervorteile genießen", so der Bundesgeschäftsführer. ****

Das von Mikl-Leitner angeführte Beispiel BMW gehe völlig ins Leere, so Darabos. "BMW ist das beste Beispiel dafür, was im Rahmen des österreichischen Arbeitszeitgesetzes bereits jetzt möglich ist. Die Wochenarbeitszeit bei BMW Steyr beträgt 34 bis 36 Stunden, bei vollem Lohnausgleich." Wieder versuche die ÖVP ein Unternehmen für ihren missglückten Wahlkampf "einzuspannen", sagt Darabos. "Das ÖVP-Modell geht in eine völlig andere Richtung: Länger arbeiten für weniger Geld", schließt der Bundesgeschäftsführer. (Schluss) sh/ps

