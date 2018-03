FP-Mahdalik: Geteilte 13A-Linienführung als rot-grünes Schuldeingeständnis

Chaos-Projekt in Fortsetzungen

Wien (OTS) - "Die Ankündigung von SPÖ und Grünen, die Linienführung des 13A an Samstagen zu teilen und die Gefahr für die Fußgänger zumindest am besucherstärksten Tag zu senken, kann wohl nur der Anfang vom Ende des unseligen Experiments bedeuten", sagt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Wenn es am Samstag zu gefährlich für die Fußgänger ist, muss das für die anderen Arbeitstage natürlich auch gelten.

Statt jedoch mit der Salamitaktik das Eingeständnis des Scheiterns scheibchenweise rauszurücken und damit weiter Gesundheit und Leben der Passanten aus ideologischen Gründen aufs Spiel zu setzen, müssen SPÖ und Grüne das dümmlich-gefährliche Experiment sofort beenden. "Wenn Menschen auf der Mariahilfer Straße durch die unsinnige FUZO bzw. rätselhaften "Begegnungszonen" zu Schaden kommen, werden wir Anzeigen gegen die Verkehrsstadträtin wegen Amtsmissbrauchs und Körperverletzung prüfen", kündigt Mahdalik an. (Schluss)otni

