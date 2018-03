60 Jahre Gartenbaumesse Tulln, Alltag von Wanderschäfern, Renaissance für sauren Verjus-Saft und Dorfporträt von Großkirchheim

Landwirtschaftsmagazin "Land und Leute" am 31. August, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Themen der nächsten Ausgabe von "Land und Leute" am Samstag, 31. August 2013 um 16.30 Uhr in ORF 2:

*Geheimnisvoller Saft.

Die Verjus-Produktion war schon in der Antike bekannt, ist aber in den letzten Jahrzehnten weitgehend in Vergessenheit geraten. Jetzt erlebt dieser Saft, gewonnen von unreifen Trauben, eine Renaissance, vor allem auch im niederösterreichischen Kamptal. Verjus kann zum Würzen, zum Kochen und verdünnt auch als Getränk eingesetzt werden.

*Alles Zwetschke.

Die "Genussregion Stanzer Zwetschke" in Tirol ist eines der höchstgelegenen Obstanbaugebiete Europas - auf 1.000 Metern Seehöhe wird hier vor allem eine Frucht angebaut, die besonders unter Schnapsliebhabern sehr beliebt ist.

*Goldene Vergangenheit.

Großkirchheim in Kärnten, eingebettet im Kärntnerischen Teil des Nationalparks Hohe Tauern, war früher eines der Zentren des europäischen Goldabbaus. Und bis zum heutigen Tag ist der Ort für einige alte Traditionen wie Holzschnitzen und die Verarbeitung von Schafwolle bekannt. Die Großkirchheimerin Maria Schmidl stellt ihr Dorf vor und führt uns an die schönsten Plätze von Großkirchheim.

*60 Jahre Blumenpracht

Die Internationale Gartenbaumesse in Tulln in Niederösterreich feiert ihr 60jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass zeigen die heimischen Gärtner und Floristen noch bis zum 2. September unter dem Motto "Spiel und Spaß" besonders ausgefallene und kunstvolle Blumen- und Pflanzenarrangements. Dazu bietet die Leistungsschau Hobbygärtnern Informationen zu allen Bereichen des Gartens und des Gartelns - und einen Blick zurück in die Geschichte.

*Wanderschäfer unterwegs.

Rund 450 Schafe sind es, die ein Wanderschäferpaar aus dem Mühlviertel betreut, täglich werden viele Kilometer zurückgelegt. Was die beiden über ihren Beruf sagen und wie sie Tiere und Natur erleben, zeigt eine Reportage aus Oberösterreich.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

Tel.: 02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at