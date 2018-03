Leitl bei Eröffnung der "Alpbacher Perspektiven 2013": "Aus Fehlern lernen, um Europa stärker zu machen"

WKÖ-Studie belegt: Mehrheit der Österreicher mit dem Friedensprojekt Europa zufrieden

Alpbach (OTS/PWK575) - Bei der Eröffnung der "Perspektivengespräche" der Wirtschaftskammer Österreich beim Europäischen Forum in Alpbach, die heuer unter dem Motto "Europäische Union: Mit Dir oder ohne Dich?" stehen, widmete sich WKÖ-Präsident Christoph Leitl in seinem Eröffnungsstatement dem diesjährigen Alpbacher Generalthema "Erfahrungen und Werte".

"Es ist wichtig aus den Erfahrungen der letzten 5 Jahre zu lernen. Denn zu Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise wusste niemand, wohin die Reise gehen wird. Nun wissen wir aber, dass die Bedrohung der Realwirtschaft durch den Finanzsektor nur durch feste Regeln in den Griff zu bekommen ist. Denn nur durch klare Regeln und ein gemeinsames Auftreten kann Europa wieder zu einem starken Partner in einer globalisierten Welt werden", so Leitl.

Der WKÖ- Präsident erinnert in diesem Zusammenhang an den bevorstehenden Jahrestag des 1.Weltkrieges und fordert daher, die Erfahrungen der letzten 100 Jahre in zukünftige europäische Projekte und Überlegungen miteinzubeziehen. "Wir müssen aus der Geschichte lernen - Und somit kann es nur heißen "Mehr Europa statt weniger",so Leitl.

Aus diesem Grund hat die Wirtschaftskammer Österreich eine Umfrage in Auftrag gegeben, deren Ziel es war, die Zufriedenheit der Österreicher mit der Europäischen Union zu ermitteln. Demnach sieht auch ein Großteil der Österreicher die Friedenssicherung als eine der wichtigsten Aufgaben der Europäischen Union.

"Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, um so die Weichen für ein effizientes und starkes Europa besser stellen zu können", so der WKÖ-Präsident abschließend.

Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forums Alpbach, wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin, dass Europa nur durch eine Erhöhung der Effizienz den zukünftigen Herausforderungen standhalten wird können. Aber genau hier sieht Fischler das Problem, dass Effizienz manchmal im Spannungsverhältnis zur Demokratie und den europäischen Werten steht. "Um zukünftig schnell auf Veränderungen reagieren zu können, bedarf es einer raschen Lösung dieser Probleme - die Alpbacher Perspektivgespräche tragen diesbezüglich ihren Teil dazu bei" so Fischler. (NL)

