Präventions-Charta Österreich für mehr gesunde Lebensjahre

Alpbacher Perspektiven 2013: WKÖ-Präsident Leitl: "Prävention vor Rehabilitation vor Pension"

Alpbach (OTS/PWK574) - Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt AUVA hat heuer eine Initiative gestartet, um dem Thema Prävention mehr Raum einzuräumen. Im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach wurde begonnen, ein gemeinsames Arbeitsverständnis zu schaffen. "Es sprechen zwar viele über Prävention, aber längst nicht alle verstehen darunter dasselbe. Um richtig Prävention betreiben zu können, war es daher wichtig, eine gemeinsam abgestimmte Sprachregelung zu finden. Wir arbeiten bereits seit Anfang 2013 zusammen mit den wichtigsten Stakeholdern in der Gesundheitswelt daran, um das wichtige Thema der Prävention korrekt aufzubereiten", so die AUVA-Obfrau Renate Römer.

Die Verständigung auf einen gemeinsamen Begriff in der Präventions-Charta Österreich soll als Zusatz zur Gesundheitsreform dienen, in der zusätzlich 150 Millionen Euro für Prävention budgetiert wurden. Ziel ist dabei, dass die Österreicherinnen und Österreicher mehr Jahre in Gesundheit vor sich haben. Weiters diene das Begriffsverständnis, so Römer, jetzt auch als Basis für die weiteren Aktivitäten, welche die AUVA zusammen mit Sozialversicherung, Bund, Ländern und Wirtschaft vorantreiben will. So soll jetzt unter dem Titel Präventionslandkarte ein Ist-Stand der Präventionsaktivitäten erhoben werden. "Wir müssen wissen, wer bisher welche Aktivitäten gesetzt hat", betonte Römer: "Dann können wir Doppelgleisigkeiten vermeiden und Best-Practice-Beispiele ausbreiten." Im Sommer 2014 soll diese Präventionslandkarte in Alpbach finalisiert und die weiteren Schritte für eine abgestimmte Prävention beschlossen werden.

WKÖ-Präsident Leitl: "Prävention vor Rehabilitation vor Pension"

Auch WKÖ-Präsident Christoph Leitl sprach sich für eine ganzheitlich und strategisch vernetzte Gesundheitsvorsorge aus: "Mit der Präventions-Charta Österreich hat die AUVA Entscheidendes erreicht." Es sei sehr wichtig, dass in Österreich noch mehr Bewusstsein für Gesundheitsvorsorge geschaffen wird. "Der Satz "Vorbeugen ist besser als Heilen" ist zwar oft zu hören, trotzdem fließen nur 2 Prozent der Mittel in Präventionsmaßnahmen, aber 98 Prozent werden für Rehabilitation und Reparaturmedizin ausgegeben", kritisierte Leitl.

Der WKÖ-Präsident ist überzeugt, dass Prävention bereits im Elternhaus beginnen muss. "Gesunde Verhaltensweisen, gesunde Ernährung und Fitness - auch in seelischer Hinsicht - können und müssen Kindern schon von den Eltern mitgegeben werden. Auch der Kindergarten und die Schule legen einen wichtigen Grundstein bei der grundlegenden Bewusstseinsarbeit. Im Sinne einer lebensbegleitenden Vorsorge sollen auch die Hausärzte wieder aktiver in die Lebenswelt der Menschen eingebunden werden", betonte Leitl. "Gemeinsam mit dem ÖGB haben wir vor 10 Jahren das Arbeitnehmerschutzgesetz auf den Weg gebracht und damit ein Minus von 30 Prozent bei Arbeitsunfällen erreicht. Ich würde mich freuen, wenn es in Zukunft heißt:

"Prävention vor Rehabilitation vor Pension" ", so der WKÖ-Präsident.

ÖGB-Präsident Foglar: Prävention und Gesundheitsförderung "Investitionsfeld der Zukunft"

"Namens des ÖGB begrüße ich die Initiative ausdrücklich", sagte Erich Foglar, Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Foglar unterstrich die Bedeutung von Prävention - "Prävention ist Investition" - und sprach sich dafür aus, das Gesundheitsbudget nicht durch Beitragssenkungen zu minimieren, sondern gerade dort viel mehr zu investieren. Eine große Herausforderung, vor der man stehe, sei das wachsende Feld psychischer und psychiatrischer Erkrankungen durch Arbeitsdruck, Stress aber auch durch Vorkommnisse im Privatleben. Prävention und Gesundheitsförderung sollten das Investitionsfeld der Zukunft werden, so Foglar, dafür brauche es eben ein Mehr an finanziellen Mitteln genauso wie die Bündelung von Know-How.

Hauptverbands-Präsident Schelling plädiert für nationale Gesundheitsziele für Österreich

"Am Anfang steht der Versuch, Krankheiten erst gar nicht entstehen zu lassen", hob Hans Jörg Schelling, Vorsitzender des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger, hervor. Mit dem Masterplan Gesundheit sei in Österreich die bisherig einmalige Situation geschaffen worden, dass Gesundheit und nicht Krankheit und Kranksein im Mittelpunkt stehen und die Themen Vorsorge und Gesundheitsförderung im Mittelpunkt stehen, unterstrich er. Es sei unabdingbar, die Themen Vermeidung und Prävention in die Köpfe der Menschen zu bringen. Dabei sei es zweitrangig, welchen Ansatz man verfolge - wichtig sei vielmehr, was bei den Menschen ankommt und hängen bleibt. Schelling war es in diesem Zusammenhang aber auch wichtig zu betonen, dass nicht das System für die Gesundheit der Menschen verantwortlich ist, sondern jeder einzelne selbst wesentlich dazu beitragen kann und muss, ein längeres Leben in Gesundheit führen zu können. Und Schelling sprach sich beim europäischen Forum Alpbach für die Einführung nationaler anstatt der bisherigen regionalen Gesundheitsziele für Österreich aus.

Gesundheitsminister Stöger: "Gesundheitsziele haben Präventions-Schwerpunkt"

Für Gesundheitsminister Alois Stöger ist besonders wichtig, "dass das Thema Prävention präsent bleibt." Auch die von der Regierung beschlossenen Gesundheitsziele hätten einen Schwerpunkt beim Thema Prävention. "Mit dem Fonds "Gesundes Österreich" gibt es beispielsweise eine Institution, die innovativ im Bereich der Gesundheitsvorsorge tätig ist und z.B. Gesundheit in die Gemeindepolitik integriert", so Stöger. Auch die geplante tägliche Turnstunde, um mehr Bewegung in der Schule zu fördern, sei ein Schritt in die richtige Richtung.

Sozialminister Hundstorfer: Pensionsantrittsalter in Österreich steigt in kleinen Schritten

In Österreich sei es seit rund 18 Monaten geglückt, das Alter des Pensionsantritts anzuheben, wenn auch vorerst in kleinen Schritten, sagte Sozialminister Rudolf Hundstorfer in Alpbach. Weiters sei die Zahl der Invaliditätspensionen im Jahr 2012 leicht rückläufig gewesen, auch im ersten Halbjahr 2013 setze sich dieser Trend fort. Und er hob hervor, dass es gesetzlich bereits festgeschrieben sei, dass es ab 2014 keinen Zugang zur Invaliditätspension ohne vorherige Rehabilitationsmaßnahmen gebe. Defizite ortete der Minister bei der beruflichen Rehabilitation: Dieser solle eine größere Bedeutung zukommen als das derzeit der Fall ist. Es gelte zu vermitteln, dass eine Umschulung auch mit 50 noch etwas Tolles sein kann, so Hundstorfer. (TB/JR)

