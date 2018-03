AVISO AN DIE REDAKTIONEN: Bundeskanzler Faymann trifft Regierungschefs aus Slowenien und Kroatien am 23.8.2013 in Graz

Wien (OTS) - Bundeskanzler Werner Faymann trifft am Freitag, dem 23. August 2013 mit seiner Amtskollegin aus Slowenien, Mag. Alenka Bratusek, und dem kroatischen Ministerpräsidenten, Zoran Milanovic, in der Grazer Burg zu einem Arbeitsgespräch zusammen.

Termine für die Medien:

ca. 12.00 Uhr

Eintreffen der Delegationen in der Grazer Burg; Begrüßung von Ministerpräsidentin Bratusek und von Ministerpräsidenten Milanovic durch Bundeskanzler Faymann und den Landeshauptmann der Steiermark, Franz Voves

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT

anschl.

GRUPPENFOTO

ca. 13.30 Uhr

PRESSESTATEMENTS von Bundeskanzler Faymann, Ministerpräsidentin Bratusek und Ministerpräsidenten Milanovic (Deutsch/Slowenisch/Kroatisch mit Simultandolmetschung)

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Bitte beachten Sie dabei, dass für die Teilnahme an den Presseterminen eine vorherige Anmeldung beim Bundespressedienst erforderlich ist (Kontakt: Frau Mag. Catherine Polsterer, Tel.: (01) 531-15/202572, E-Mail:

federalpressservice@bka.gv.at) bzw. für Vertreterinnen und Vertreter der steirischen Medien beim Referat Kommunikation Land Steiermark (Tel.: (0316) 877/4037, E-Mail: kommunikation @ stmk.gv.at). Bitte geben Sie dabei Namen, Medium, Funktion und Kontaktmöglichkeit (E-Mailadresse und Mobilnummer) bekannt.

Es ist geplant, von Wien nach Graz und retour einen Autobustransfer einzurichten (voraussichtliche Abfahrt ab Wien um 9.30 Uhr, Rückfahrt ab Graz ab ca. 15.00 Uhr). Sollten Sie von diesem Service Gebrauch machen wollen, teilen Sie dies bitte verbindlich bei der Anmeldung mit.

Weiters bietet das Land Steiermark auf Anfrage Arbeitsmöglichkeiten in seinem Medienzentrum an (Hofgasse 16, 8010 Graz - in Gehdistanz zur Grazer Burg). Bitte melden Sie Ihren Bedarf rechtzeitig beim Referat Kommunikation Land Steiermark an.

Die Pressekonferenzen wird per Livestream auf der Website www.bundeskanzleramt.at übertragen.

Bilder zur Veranstaltung werden im Anschluss daran über das Fotoservice des Bundespressedienstes,

http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar sein.

