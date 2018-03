ÖGB-Achitz: IV will den ArbeitnehmerInnen nur Geld wegnehmen

Wien (OTS/ÖGB) - "Wenn die Industrie von Flexibilisierung spricht, will sie in Wirklichkeit nur Arbeit auf Abruf einführen, ohne Planbarkeit für die ArbeitnehmerInnen und ohne Überstundenzuschläge", sagt Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB. Dabei sollte die Sache klar sein: Der Arbeitgeber ordnet an, wann gearbeitet wird, also soll er auch entsprechend die Überstunden bezahlen. "Flexible Arbeitszeitmodelle sind schon derzeit möglich - aber nicht solche, wo es nur darum geht, den Beschäftigten Geld wegzunehmen."++++

"Bei allem Verständnis für die betrieblichen Erfordernisse darf man auch nicht vergessen, dass überlange Arbeitszeiten krank machen. Daher müssen wir sie möglichst einschränken", sagt Achitz. Das ÖGB-Modell (Arbeitgeber zahlt 1 Euro Abgabe pro angeordneter Überstunde) kann die Überstunden nicht nur reduzieren, es sorgt auch dafür, dass Geld in das Gesundheitssystem und in die aktive Arbeitsmarktpolitik fließen - also dorthin, wo Überstunden Schäden verursachen.

Unternehmer unterschlagen Überstunden-Entlohnung - und kommen damit meist durch

Flexible Arbeitszeitmodelle sind schon derzeit möglich, aber viele Unternehmen nutzen sie nicht. Manche "lösen" die Angelegenheit dadurch, dass sie angeordnete Überstunden einfach gar nicht entlohnen, weder in Zeitausgleich noch in Geld. Deshalb fordert Achitz, dass sich die Ansprüche der ArbeitnehmerInnen in solchen Fällen verdoppeln. "Derzeit zahlt die Firma im für sie besten Fall gar nichts. Und im schlimmsten Fall, also wenn die ArbeitnehmerInnen vor Gericht gehen, auch nur das, was sie sowieso zu zahlen hätte. Bei Verdoppelung der Ansprüche der ArbeitnehmerInnen würde sich dieses Geschäftsmodell nicht mehr auszahlen."

