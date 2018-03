FPÖ froh, dass es keinen Jürgen Trittin in Österreich gibt

Wien (OTS) - Einen Paradekommunisten wie Jürgen Trittin brauchen wir in Österreich genau so wenig wie seine Kommentare zur Österreichischen Innenpolitik, reagierte die freiheitliche Pressestelle auf die Aussagen des Spitzenkandidaten der deutschen Grünen, wonach er froh sei, dass es in Deutschland keine FPÖ gebe.

Die Situation in Deutschland zeige traurig auf, wie ein Land abgewirtschaftet werden könne wenn man Grüne an die Regierung lasse. Es sei daher wohl für die deutschen Grünen gut, dass es keine FPÖ gebe, für das Land selbst habe dies allerdings verheerende Auswirkungen, stellte die FPÖ-Pressestelle fest. In diesem Sinne sind wir von der FPÖ sehr froh, dass es keinen Jürgen Trittin in Österreich gibt.

