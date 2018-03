WGKK: Daten zu Krankenstandsmissbrauch falsch interpretiert

Kolportierte Schadenssummen sind unrichtig

Wien (OTS) - Der vermeintliche Schaden, der laut einer Aussendung der Wirtschaftskammer Österreich durch missbräuchliche Krankenstände entstanden ist, entspricht nicht den Tatsachen, stellt die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) fest. Im Jahr 2011 wird von 1465 Verdachtsfällen gesprochen, bei 948 Fällen sei es zu einem Schaden gekommen - Gesamtschadenssumme: 684.139,85 Euro.

So korrekt die Zahlen sind, so falsch ist deren Interpretation: In 521 Fällen wurde der Schaden durch Vertragspartner (Ärzte, Institute etc...) verursacht - etwa durch das Abrechnen von Leistungen, die so nicht erbracht worden sind. In 427 Fällen sind Versicherte in den Fokus der WGKK geraten - etwa, weil sie häufig die Arztpraxis wechselten, um sich so größere Mengen an Medikamenten zu organisieren.

Der missbräuchliche Krankenstand schlägt in diesen Daten also kaum zu Buche und kann zudem nicht genau beziffert werden. Die WGKK kommt in diesem Zusammenhang jedenfalls ihrem Kontroll-Auftrag nach:

Abhängig von der jeweiligen Diagnose versendet sie nach Vorliegen einer Krankmeldung Einladungen an Patientinnen und Patienten. Darin werden die Versicherten aufgefordert, in einer Bezirksstelle zur Kontrolle zu erscheinen, um die Arbeitsunfähigkeit zu überprüfen. Im Jahr 2011 hat die WGKK knapp 190.000 Kontrolluntersuchungen durchgeführt. Wobei es letztlich im Ermessen der Ärztin und des Arztes liegt, jemanden krank zu schreiben.

