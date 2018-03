Stronach/Markowitz: Spindelegger will statt flexiblen Arbeitszeiten eine 12-Stunden-Regelarbeitszeit

Wien (OTS) - "Flexible Arbeitszeitmodelle sind sowohl für die Wirtschaft als auch für die Beschäftigten wichtig und richtig. Spindelegger will aber, dass die Arbeitnehmer in der Regel zwölf Stunden am Tag arbeiten müssen. Das ist strikt abzulehnen, ist familienfeindlich und würde auf Dauer auch zu mehr gesundheitlichen Problemen bei den Betroffenen führen", betont Team Stronach Arbeitnehmersprecher Stefan Markowitz zur Diskussion um den 12-Stunden-Arbeitstag.

Markowitz erinnert, dass flexible Arbeitszeiten von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewollt werden. "Es gibt viele Menschen, die auch am Sonn- und Feiertagen arbeiten möchten, weil sie an diesen Tagen mehr verdienen. Das wird aber von SPÖ und ÖVP aufgrund der starren Öffnungszeitenregelung verhindert - selbst dann, wenn Unternehmen in den Ruin getrieben werden. Die Arbeitnehmer sollen sich selbst aussuchen können, wann und wie viele Stunden sie arbeiten möchten. Der ÖVP-Zwang zu einem 12-Stunden-Tag und auch mehr ist aber völlig inakzeptabel", so der Team Stronach Arbeitnehmersprecher.

