AK - Schikanen im Krankenstand: Zahlenspiel der WKÖ ändert nichts

Wien (OTS) - Nicht "wenige hundert Beteiligte" sondern über 5.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben bei der österreichweiten Internet-Umfrage mitgemacht, das ist sehr wohl repräsentativ. Die 444 Gerichtsverfahren, in denen die AK Wien seit Jänner 2012 wegen Problemen mit dem Krankenstand vor Gericht ziehen musste, ist eine Zahl, die sich nur auf Wien bezieht und österreichweit natürlich weit höher liegt. Sehr wohl aber relativiert sich das Zahlenspiel der WKÖ. 2011 gab es laut Wiener Gebietskrankenkasse 874.867 Krankenstandsfälle mit einer Dauer von durchschnittlich 11,7 Krankentagen. In 1.465 Verdachtsfällen wurde nachgegangen, 427 Schadensfälle durch Versicherte wurden aufgedeckt. Das sind gerade Mal 0,048 Prozent aller Krankenstandsfälle. "Und noch etwas: die Verpflichtung, den Resturlaub während der Kündigungsfrist zu verbrauchen, gab es bereits. Diese Verpflichtung wurde auf Betreiben und zu Gunsten der Wirtschaft von der Regierung Schüssel in einem Paket abgeschafft. Wenn dieses Paket rückgängig gemacht wird, können wir darüber diskutieren", sagt Hans Trenner, Leiter des Beratungsbereiches in der AK Wien.

