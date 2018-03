ÖVP-Sommertour – Spindelegger in Wien: Gesetzliche Gebührenbremse für mehr Netto vom Brutto

ÖVP-Kanzlerkandidat unterwegs in Wien – Betriebsbesuche und Rundgang am Wiener Naschmarkt – ÖVP für Gebührenbremse und Arbeitsmarkt-Paket

Wien, 19. August 2013 (ÖVP-PD) "Wien ist ein Vorzeigebeispiel, wie es nicht sein darf. Die Arbeitslosigkeit ist hier im Bundesländervergleich am höchsten und die Gebühren steigen überdurchschnittlich. Die ÖVP setzt sich deshalb für eine Gebührenbremse ein, damit den Bürgern mehr Netto vom Brutto bleibt", sagt ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger, der heute im Rahmen der ÖVP Sommertour in Wien ist. Und das Gespräch mit den Bürgern macht klar: Die Belastungsgrenze bei den Gebühren ist bereits erreicht. Auch die Freiwilligen-Bewegung "Auf geht's, ÖVP" ist wieder mit Spindelegger unterwegs, um mit den Bürgern in Kontakt zu treten. Die heutige Tour startete mit einer Pressekonferenz mit Landesparteiobmann Manfred Juraczka und der Wiener Wirtschaftskammerpräsidentin Brigitte Jank. Nähere Informationen finden Sie auf www.oevp.at. Danach standen ein Besuch des Wiener Naschmarktes sowie ein Betriebsbesuch bei der "Erste Bank" auf dem Programm. ****

Bei der Pressekonferenz mit dem Wiener ÖVP-Landesparteiobmann Manfred Juraczka und der Spitzenkandidatin für Wien, der Wiener Wirtschaftskammerpräsidentin Brigitte Jank, spricht sich Michael Spindelegger für eine gesetzliche Gebührenbremse aus. Das Belastungslimit ist erreicht. Das Beispiel Wien zeigt: In SPÖ-geführten Städten wird abkassiert. So zahlt eine Durchschnittsfamilie in Wien pro Jahr um 300 Euro oder knapp 20 Prozent mehr für Energie als in Bregenz. Und auch sonst wird die Preisschraube kräftig angezogen. Dabei hat der Rechnungshof bereits 2010 festgestellt, dass die Stadt aus den Gebühren Überschüsse erzielt. "Wir müssen den Preistreibern auf die Finger klopfen", so Spindelegger. "Der Gebührenwucher muss beendet werden. Die ÖVP setzt sich für eine Gebührentransparenz ein, um zu verhindern, dass das sichere Händchen der SPÖ in die Geldbörsen der Familien greift."

Auch beim Besuch des Wiener Naschmarktes sind die ständigen Gebührenerhöhungen das große Thema. "In den Städten, in denen die SPÖ den Bürgermeister stellt, wird abkassiert: Müllgebühr, Wasser, Parkgebühren, Abwasser, Fernwärme, Gas und Strom wurden in den vergangenen zwei Jahren in Wien, Salzburg, Linz und St. Pölten am stärksten angehoben", so Spindelegger. "Die SPÖ glaubt offenbar, dass alle Budgetprobleme gelöst werden können, indem man Steuern und Gebühren erhöht. Damit werden aber nur die Preise in die Höhe getrieben und die Zusatzeinnahmen durch den Verwaltungsaufwand aufgefressen. Die ÖVP steht für die Entlastung von Familien und Mittelstand und gegen weiteren Gebührenwucher. Ich will ein Österreich ohne Schulden und mit mehr Chancen für alle!"

Beim Betriebsbesuch der Erste Bank waren vor allem die

Sicherung des Wirtschaftsstandortes Österreich und die Faymann-Steuern Thema. Vor etwa 90 Mitarbeitern sprach sich Spindelegger für eine verantwortungsvolle Standortpolitik aus. "Faymann-Steuern verunsichern die Unternehmen und schränken Investitionen ein. Dadurch werden Arbeitsplätze zerstört. Ich möchte für Österreich aber etwas anderes. Ich möchte die Unternehmer entlasten. Ich möchte die Wirtschaft entfesseln. Deshalb habe ich ein Programm vorgelegt, mit dem 420.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die SPÖ-Wirtschaftspolitik kann man dagegen in Wien sehen: Wien hat seit Jahren die höchste Arbeitslosenquote in Österreich. Der Anteil der unselbstständig Beschäftigten in Wien ist, gemessen an Gesamtösterreich, in den letzten 20 Jahren von 25 auf 22 Prozent gesunken. Und Wien sollte als Großstadt Vorteile in punkto Wachstum haben. Laut Wifo haben die europäischen Großstädte ein um 0,5 Prozent höheres Beschäftigungswachstum als die jeweiligen Nationalstaaten. Das Wachstum Wiens liegt dagegen um 0,2 Prozent unter jenem Gesamt-Österreichs", so Spindelegger.

Die ÖVP geht einen anderen Weg, betont Spindelegger: "Wir wollen die Wirtschaft entfesseln und 420.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Nur gesunde und wachsende Unternehmen können unser Land auf der Überholspur halten. Deshalb lautet die entscheidende Frage am 29. September: Wer sorgt in Österreich für Wachstum, neue Arbeitsplätze und Wohlstand? Niemand kann das besser als die ÖVP!"

