Fekter: ÖVP-Paket für neue, sichere Arbeitsplätze

Neue Steuern schaffen keine Arbeit – Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber schaffen

Wien, 19. August 2013 (ÖVP-PD) "Mit neuen Steuern werden keine Arbeitsplätze geschaffen. Im Gegenteil, durch neue Steuern werden Arbeitsplätze gefährdet. Man kann keine neue Substanz schaffen, indem man bestehende besteuert", betont ÖVP-Bundesparteiobmann-Stv. Finanzministerin Maria Fekter. Die ÖVP hat ein Paket für mehr Arbeitsplätze geschnürt, denn: "Nicht Parolen und Plakate schaffen Arbeitsplätze, sondern die Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land." Hauptaugenmerk liegt im ÖVP-Arbeitsplatzprogramm auf neuen, qualitativen Arbeitsplätzen, die eine Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bringen. Flexiblere Arbeitszeiten sollen Unternehmen helfen, Auftragsspitzen abzuarbeiten und gleichzeitig den Arbeitnehmern durch ein Zeitwertkonto mehr Freizeitstrecken ermöglichen. So ist es im ÖVP-Zukunftsprogramm verankert, betont Fekter: "Es geht uns nicht um eine Erhöhung der Arbeitszeit auf zwölf Stunden pro Tag, sondern um Flexibilität. Davon profitieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer", so die Finanzministerin, die vor einer Reduzierung auf eine Diskussion über einen zwölf-Stunden-Tag warnt: "Das ist bezeichnend für den kleingeistigen wirtschaftspolitischen Ansatz der SPÖ. Es braucht die bestmöglichen Bedingungen für Unternehmen." Die ÖVP steht dafür ein, Unternehmen von übergeordneter Bürokratie zu befreien und sozialpartnerschaftliche Lösungen für eine moderne Arbeitswelt zu erarbeiten", unterstreicht Fekter, und weiter: "Mit SPÖ-Retrokonzepten wird kein einziger Arbeitsplatz geschaffen. Es

reicht nicht 'Arbeit' zu plakatieren. Die SPÖ hat keine Ideen, um Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern." Die ÖVP hat hingegen die Konzepte, um neue, gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende zu sichern. "Die ÖVP ist der Partner von Unternehmen und Arbeitnehmern. Mit unseren zehn Punkten für mehr Arbeitsplätze wird es gelingen, unser Ziel von 420.000 neuen Stellen bis 2018 zu erreichen. Deshalb werden unsere Maßnahmen auch in den nächsten Regierungsverhandlungen zu diskutieren sein", betont Fekter abschließend. ****

