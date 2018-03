Haubner: Österreich braucht Arbeitsplatzpaket - ÖVP hat es

Michael Spindelegger steht für "Ermöglichen", SPÖ für "Verhindern" - Arbeitszeit im Interesse von Arbeitnehmern & Arbeitgebern flexibilisieren

Wien, 19. August 2013 (OTS) - "Die Reduzierung der aktuellen Diskussion auf einen zwölf-Stunden-Tag ist purer SPÖ-Wahlkampf-Populismus und schafft keinen einzigen Job. Was Österreich braucht, ist ein umfassendes Arbeitsplatzpaket - und die ÖVP hat es! Denn wir wissen, dass nicht die Politik Arbeitsplätze schafft, sondern die Unternehmen. Wir wissen, dass wir die heimischen Betriebe unterstützen statt belasten müssen, damit sie auch in Zukunft Arbeitsplätze sichern können. Und uns ist auch klar, dass Maßnahmen, wie Arbeitszeitflexibilisierung, wichtige Fortschritte für Arbeitsplätze, Betriebe, Standort und Wettbewerbsfähigkeit bedeuten. 'Keine neuen Steuern und keine neuen Schulden' lautet daher unser Motto. Bundesparteiobmann Michael Spindelegger und die ÖVP stehen für das 'Ermöglichen', die SPÖ will hingegen nur verhindern", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, anlässlich des Zehn-Punkte-Programms der ÖVP für mehr Arbeitsplätze. ****

"Keiner, der etwas von Wirtschaft versteht, würde jetzt Arbeitszeitverkürzung fordern. Wie man am Beispiel Frankreich sieht, führt eine Verkürzung nicht zu mehr Arbeitsplätzen - im Gegenteil! Um nachhaltig Jobs zu schaffen, müssen wir dort ansetzen, wo Arbeit entsteht: In den Betrieben. Im Gegensatz zur SPÖ wollen wir Möglichkeiten für die flexiblere Gestaltung im Arbeitsrecht schaffen, um den Bedürfnissen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gerecht zu werden", verdeutlicht Haubner. "Viele Arbeitnehmer WOLLEN sich ihre Arbeitszeit flexibler einteilen können. Warum ermöglichen wir es ihnen dann nicht? Die SPÖ will nur überregulieren, kontrollieren und reglementieren - und vergisst dabei völlig, was Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Wirklichkeit wollen", so Haubner, der abschließend betont: "ÖVP und Wirtschaftsbund sind die verlässlichen Partner für starke Betriebe, sichere Arbeitsplätze und gesundes Wachstum."

