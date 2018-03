Diakonie: Mindestsicherung - Reform des Vollzugs notwendig

Chalupka: Bei Verwaltungsreform und Demokratiepaket diejenigen nicht vergessen, die eine gute Verwaltung und gleichen Zugang zum Recht am meisten brauchen.

Wien (OTS) - Die heute von der Armutskonferenz vorgelegten Zahlen sind ein weiterer eindrücklicher Beleg für eine Reform des Vollzugs der Mindestsicherung in Österreich. "Zehntausende erhalten nicht, was ihnen helfen würde", so Diakonie-Direktor Michael Chalupka.

"Es muss gleichen Zugang zum Recht für alle geben, egal ob arm oder reich. Bei Verwaltungsreform und Demokratiepaket dürfen diejenigen nicht vergessen werden, die eine gute Verwaltung und gleichen Zugang zum Recht am meisten brauchen."

Chalupka nennt zwei wichtige Maßnahmen zur Verbesserung: Erstens sind hier verbesserte Informations- und Rechtschutzangebote dringend erforderlich, zum Beispiel Kontrollen ähnlich den Patientenanwaltschaften.

Und zweitens braucht es ausreichendes und gutes Personal. Das im Sozialhilfevollzug tätige Personal muss komplexe Aufgaben erfüllen. Deshalb muss es nicht nur in ausreichender Zahl vorhanden, persönlich geeignet und sachgerecht qualifiziert sein, sondern auch laufende Unterstützung erhalten (durch Weiterbildung, Supervision, Teamsitzungen, Burnout-Prophylaxe, etc.).

"Eine Verbesserung braucht sowohl Reformen bei den Leistungen der Mindestsicherung als auch beim Vollzug in den Ländern", so der Diakonie-Direktor. Grundsätzlich erinnert Chalupka daran, "dass von der anfänglichen Intention, eine bedarfsorientierte Sozialleistung zu schaffen, ohnehin nur eine Mini-Sicherung übrig gebelieben ist".

