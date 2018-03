VP-Juraczka ad Mariahilfer Straße: Das Chaos geht weiter

Wien (OTS) - "Wenn jetzt schon die Wiener Linien gegen die Wiener Stadtregierung in Sachen Mariahilfer Straße vorgehen, dann hat das von Vizebürgermeisterin Vassilakou initiierte verkehrspolitische Chaos einen neuen Höhepunkt erreicht. Normalerweise werden die Wiener Linien ja nicht zur kritischen Opposition gezählt", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer kurzen Replik.

Manfred Juraczka: "Die Stellungnahmen der grünen Vizebürgermeisterin, das alles hervorragend läuft, ermüden langsam, denn das Gegenteil ist der Fall. Maria Vassilakou hat es mit diesem zweifelhaften Experiment geschafft, fast alle Verkehrsteilnehmer, die Anrainer und auch die Wirtschaftstreibenden zu vergrämen."

"Vielleicht wäre das ja der richtige Zeitpunkt, um auch seitens der SPÖ Wien das anhaltende Schweigen zur Mariahilfer Straße zu durchbrechen. Wenn sich schon Bürgermeister Häupl nicht äußern will, gäbe es ja noch drei Nachfolger des früheren SP-Verkehrssprechers Karlheinz Hora", so Juraczka abschließend.

