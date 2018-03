Kopf: Wirtschaft braucht Freiraum für Wachstum und der Schaffung von Arbeitsplätzen

ÖVP legt umfangreiches Arbeitsplatzpaket vor!

Wien, 19. August 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Die SPÖ und ihre linke Vorfeldorganisation AK Wien definieren Arbeit offensichtlich als bedauernswertes Leid der Arbeitnehmer. Das entspricht in keinster Weise dem Empfinden der großen Mehrheit der Arbeitnehmer und ist eine arbeitsplatzgefährdende Propaganda", sagte ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf heute, Montag. "Die Arbeitnehmer identifizieren sich in hohem Maße mit ihrer Arbeit und ihrem Unternehmen. Sie kennen die Anforderungen, die der Wettbewerb an die Flexibilität in der Auftragserledigung stellt und sind auch bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen. Und sie wissen auch, dass das der Sicherung ihres Arbeitsplatzes dient."

Kein Mensch in der ÖVP wolle am jährlichen Arbeitszeitvolumen rütteln, oder rede gar vom regelmäßigen 12-Stunden-Tag. Es gehe ausschließlich um mehr Flexibilität. Die ÖVP habe ein umfangreiches Arbeitsplatzpaket für eine funktionierende Wirtschaft und einen attraktiven Standort Österreich vorgelegt. "Wir wollen der Wirtschaft den Freiraum geben zu wachsen und Arbeitsplätze zu schaffen", so Kopf.

Die SPÖ schade mit ihren arbeitsplatzvernichtenden Ideen wie einer Strafsteuer für Überstunden, einem Mindestlohn von 1.500 Euro oder der Einführung neuer Steuern dem Wirtschaftsstandort und betreibe damit aktive Arbeitsplatzvernichtung. Im Gegensatz dazu zeige das heute von ÖVP-Parteiobmann und Vizekanzler Michael Spindelegger vorgestellte Arbeitsplatzpaket deutlich, welche politische Kraft Wirtschafts- und damit Arbeitsplatzkompetenz auszeichnet. "Die ÖVP steht für eine Stärkung der für Österreichs Wirtschaftsstruktur typischen Klein- und Mittelbetriebe" so Kopf, der auch allen Steuer-und Schuldenphantasien der politischen Linken eine Absage erteilte. (Schluss)

