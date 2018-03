EINLADUNG ZUM "SELECTUSA INVESTMENT SUMMIT 2013" MIT PRÄSIDENT OBAMA

Wien (OTS) - "SelectUSA" ist das Investitionsförderungsprogramm der U.S. Regierung, das ausländische Firmen beim Markteinstieg und der Expansion in den USA unterstützt und informiert. Erstmals plant die U.S. Regierung den sogenannten "SelectUSA Investment Summit 2013," der vom 31. Oktober bis zum 01. November 2013 in Washington, D.C., stattfindet.

Der Kongress bietet die Gelegenheit, eine Vielzahl an Informationen aus erster Hand von hochrangigen Experten und Repräsentanten verschiedenster Organisation zu erhalten. Man hat die Möglichkeit, an Diskussionen teilzunehmen und intensive Gespräche zu führen.

Neben dem Gastgeber Präsident Obama werden auf dem Kongresses auch U.S. Außenminister John Kerry, U.S. Finanzminister Jack Lew, U.S. Handelsministerin Penny Pritzker und der U.S. Trade Representative Botschafter Michael Froman, sprechen.

Zielgruppe: Leitendes Management und Vorstandsmitglieder österreichischer Unternehmen, die in naher Zukunft eine Investition bzw. Firmengründung in den Vereinigten Staaten planen. Die österreichischen Kongressteilnehmer werden von einem hochrangigen Vertreter der U.S. Botschaft in Washington empfangen.

Nähere Informationen unter: www.selectusasummit.com

Mit dem U.S. Konsulat in München wurde ein spezielles Industriedelegationspaket im Vorfeld des Kongresses ausgearbeitet. Für weitere Informationen bzgl. dieses Pakets bzw. zur Veranstaltung, können sich Interessenten an folgende Email- Adresse wenden:

Jacquelline.Viduya@trade.gov

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Alice Burton

US Botschaft Wien

Public Affairs / Press Section

Tel.: +43 (0)1 31339-2068

Mobil: 0676 / 555-0163

Email: burtonam @ state.gov

www.austria.usembassy.gov