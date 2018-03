MORGEN: "Kindererziehung betrifft beide Elternteile. Wir fordern einen bezahlten Papamonat!"

Diskussion mit Renate Anderl, Bundesfrauenvorsitzende in der FSG und Marcus Gremel, Vorsitzender der JG Wien

Wien (OTS/SPW) - Die Einführung des Papamonats im Öffentlichen Dienst war ein erster Schritt und großer Erfolg von SPÖ-Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek. Chancengerechtigkeit zwischen Männern und Frauen braucht ein Bündel an Maßnahmen: Neben flexiblen Kinderbetreuungseinrichtungen, die stetig ausgebaut werden, ist auch die Umsetzung eines Papamonats für die Privatwirtschaft eine zentrale Forderung für mehr Chancengleichheit! Über die Einführung eines bezahlten Papamonats diskutieren am morgigen Dienstag, dem 20. August 2013, Renate Anderl, Bundesfrauenvorsitzende in der FSG und Marcus Gremel, Vorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ-Wien um 19 Uhr im ega, Windmühlgasse 26. Der Eintritt ist frei! Diese Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen den Wiener SPÖ Frauen, dem ega sowie der Jungen Generation in der SPÖ Wien.****

Zeit: Dienstag, 20. August 2013, 19.00 Uhr

Ort: 6., ega:frauen im zentrum, Windmühlgasse 26

Begrüßung: Aline-Marie Hoffmann, Frauensekretärin der SPÖ Wien Gespräch und Diskussion mit:

Renate Anderl - Bundesfrauenvorsitzende in der FSG

Marcus Gremel - Vorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ-Wien

Um Anmeldung wird gebeten: Tel.: 01 589 80 - 423, Mail:

elisabeth.gutenbrunner@ega.or.at

www.ega.or.at (Schluss)

