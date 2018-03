Darabos: Frontalangriff von Spindelegger auf die Arbeitnehmer

ÖVP für 12-Stunden-Arbeitstag und Aushebelung der Kollektivverträge - "Spindelegger-Vorschläge aus dem Schüssel-Grasser Copy-Shop"

Wien (OTS/SK) - Als "Frontalangriff auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" wertet SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos die heutigen Aussagen von Vizekanzler Spindelegger. "Nicht nur dass sich Spindelegger weiterhin für einen 12-Stunden-Arbeitstag ausspricht, will der ÖVP-Obmann nun auch noch die Kollektivverträge aushebeln. Die Spindelegger-ÖVP überbietet sich fast täglich mit arbeitnehmerfeindlichen Vorschlägen und sorgt für massive Verunsicherung bei rund dreieinhalb Millionen Beschäftigten", kritisiert der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Darabos sieht die Äußerungen Spindeleggers als Bestätigung dafür, dass die ÖVP bereits eifrig an einer Neuauflage von Schwarz-Blau bastelt. "Massive Belastungen für ArbeitnehmerInnen, Steuergeschenke für Konzerne - es ist augenscheinlich, dass die Spindelegger-Papiere aus dem Schüssel-Grasser Copy-Shop sind." ****

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer rief Spindelegger zudem in Erinnerung, dass unter ÖVP-geführter Regierung trotz Hochkonjunktur die Arbeitslosigkeit auf Rekordniveau gestiegen ist. "Schwarz-Blau war eine Arbeitsplatzvernichtungsregierung. Im Gegensatz dazu hat Österreich unter der SPÖ-geführten Bundesregierung mit Bundesskanzler Werner Faymann an der Spitze - trotz Wirtschaftskrise in Europa - die niedrigste Arbeitslosigkeit in der EU erreicht", hielt Darabos fest.

"Der Vergleich macht also sicher: Während Bundeskanzler Werner Faymann Österreich gut durch wirtschaftlich schwierige Zeiten geführt hat, um jeden Arbeitsplatz kämpft und Garant für sichere Pensionen ist, redet Spindelegger den Wirtschaftsstandort und das Land schlecht und will die ArbeitnehmerInnen belasten und schröpfen sowie das Pensionsantrittsalter überfallsartig anheben. Werner Faymann steht für Verlässlichkeit und sorgt dafür, dass Österreich in der EU in etlichen Bereichen als vorbildhaft gilt. Spindelegger ist ein Verunsicherungs-Vizekanzler, der seine Partei nicht im Griff hat und sich nur durch eklatante Führungsschwäche auszeichnet", so Darabos. (Schluss) ps/ah

