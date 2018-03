SWV-Strobl: "Migrantische Unternehmen sind wichtige Säule der Wiener Wirtschaft!"

Soziale Absicherung von Eine-Person-Unternehmen weiter vorantreiben

Wien (OTS) - "Die Studie der Wirtschaftsagentur Wien belegt einmal mehr, wie wichtig Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund für unseren Wirtschaftsstandort sind", kommentiert LAbg. GR Fritz Strobl, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien, die heute im Zuge einer Pressekonferenz vorgestellten Studienergebnisse der Wirtschaftsagentur Wien zu migrantischen Unternehmen in Wien. Mit der Studie "Ethnische Ökonomien in Wien" legt die Wirtschaftsagentur Wien die erste datenbasierte Studie zur Situation der migrantischen Eine-Person-Unternehmen sowie Kleinst- und Kleinunternehmen mit bis zu 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Wien vor.***

"Die Zahlen sprechen eine unmissverständliche Sprache: Fast 40% der Unternehmen in Wien sind ethnische Ökonomien, davon sind mehr als 80% so genannte Eine-Person-Unternehmen", sagt Fritz Strobl, und weiter:

"Diese Unternehmerinnen und Unternehmer leisten einen maßgeblichen Beitrag für die Wiener Wirtschaft, indem sie für sich selbst und für andere Arbeitsplätze schaffen."

So erfreulich das stetige Wachsen der ethnischen Ökonomien auch sein mag, so erschreckend ist die wahre Lebensrealität der selbstständig tätigen Migrantinnen und Migranten in Wien, erklärt SWV-Wien-Präsident Fritz Strobl, der damit auf die zum Teil prekären Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Selbstständigen, insbesondere Eine-Person-Unternehmen und Kleinstunternehmen, verweist. "Während Angestellte Schutz und Unterstützung bei Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft erhalten, sind Selbstständige mitunter vollkommen auf sich allein gestellt. Mit einem Krankengeld, das zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt ausbezahlt wird, und der Abschaffung des 20-prozentigen SVA-Selbstbehalts, den Selbstständige bei jedem Arztbesuch bezahlen müssen, wollen wir Unternehmerinnen und Unternehmer noch besser dabei unterstützen, ihr Unternehmen nachhaltig aufzustellen und ihren Weg erfolgreich fortzuführen", so Strobl.

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien hat sich bisher massiv für die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer eingesetzt und wird dies auch weiterhin mit aller Kraft tun, so Strobl abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Wien

Mag.a Daniela Swoboda

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43(1)52545-42 oder +43699 172 433 21

daniela.swoboda @ swv.org

http://www.swv.org