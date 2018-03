SP-Schuster zu fehlenden Polizisten in Wien: Mikl-Leitner nach Rechnungshofbericht unter Zugzwang

"Innenministerin lässt Wiener Polizistinnen und Polizisten aus parteipolitischen Motiven im Stich"

Wien (OTS/SPW-K) - "Die heute veröffentlichten Ergebnisse des Rechnungshofs, wonach in Wien 2.833 Polizistinnen und Polizisten fehlen, setzen Innenministerin Mikl-Leitner unter Zugzwang", so der Wiener SP-Sicherheitssprecher und Gemeinderat Godwin Schuster am Montag: "Trotz des bestehenden Sicherheitspaktes, in dem 1.000 zusätzliche Polizisten und Polizistinnen für Wien festgeschrieben sind, werden Monat für Monat Polizisten aus Wien aus rein parteipolitischen Motiven in die Bundesländer versetzt. So wird die Innenministerin ihrem Versprechen nicht gerecht werden können."

"Ich habe die Innenministerin dreimal öffentlich auf diesen Umstand angesprochen, dreimal hat sie mir die Umsetzung des Sicherheitspaktes zugesagt. Der Rechnungshofbericht zeigt, dass Mikl-Leitner aber weit davon entfernt ist. In der Politik ist Handschlagqualität gefragt -diese vermisse ich hier", ergänzt Schuster. "Die Wiener Polizistinnen und Polizisten, die im Vergleich zu anderen Bundesländern auf einem besonders hohen Leistungsniveau arbeiten müssen, werden von der Innenministerin aus Gründen der Parteipolitik einfach im Stich gelassen."

