Aviso: Dachgleiche des Neubaus der Regionalpsychiatrie in der Juchgasse 22 am 22.8.

Dezentralisierung Wiener Psychiatrie schreitet voran

Wien (OTS) - Zehn Monate nach der Grundsteinlegung kann bereits die Dachgleiche für den Neubau der psychiatrischen Abteilung in der Juchgasse 22 gefeiert werden. Mit dem neuen Gebäude wird das spitzenmedizinische Versorgungsnetz für psychisch erkrankte Menschen in Wien weiter verdichtet. Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely feiert am kommenden Donnerstag, 22. August 2013, gemeinsam mit Bezirksvorsteher Erich Hohenberger, KAV-Generaldirektor Wilhelm Marhold, dem Ärztlichen Direktor Ernst Schenk und den MitarbeiterInnen der Krankenanstalt Rudolfstiftung die Dachgleiche.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen.

Dachgleiche des Neubaus der Regionalpsychiatrie



Datum: 22.8.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Baustelle Juchgasse 22

Juchgasse 22, 1030 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Johann Baumgartner

Mediensprecher StRin Sonja Wehsely

Telefon: 01 4000-81238

Mobil: 0676 8118 69549

E-Mail: johann.baumgartner @ wien.gv.at



Cornelia Lindner

Pressesprecherin

Wiener Krankenanstaltenverbund

Telefon: 01/40409 70054

Mobil: 0664/60950 70054

E-Mail: cornelia.lindner @ wienkav.at