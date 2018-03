Leitl: "EU muss das Projekt Friedenssicherung durch Wohlstandssicherung ergänzen"

Alpbach: Umfrage zeigt, dass zwei Drittel der ÖsterreicherInnen EU-Befürworter sind - mehrheitlich positive Beurteilung der Einführung und des Weiterbestandes des Euro

Alpbach (OTS/PWK573) - "Die Österreicher haben ein fundiertes Europa-Bewusstsein". So fasste WKÖ-Präsident Christoph Leitl eine aktuelle Umfrage unter 1.000 ÖsterreicherInnen zusammen, die Ecoquest unter der Leitung von Universitätsdozent Peter A. Ulram im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) durchgeführt hat und die am Montag beim Auftakt der Alpbacher Perspektiven 2013 präsentiert wurde.

Demnach wird der EU-Beitritt Österreichs retrospektiv von 52 Prozent der ÖsterreicherInnen als richtige und nur von 41 Prozent als falsche Entscheidung charakterisiert. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Meinungsbild im Jahr 2011 dar - damals gab es einen "Gleichstand" von jeweils 47 Prozent an richtiger und falscher Entscheidung.

Die österreichische EU-Mitgliedschaft wird überwiegend als vorteilhaft gesehen: 65 Prozent sehen sehr oder eher Vorteile für die österreichische Wirtschaft (27% sehr oder eher Nachteile), 56 Prozent sehr oder eher Vorteile für Österreich (37% Nachteile). Deutlich verhaltener, aber dennoch mehrheitlich positiv fällt die persönliche Vorteils- beziehungsweise Nachteilsbilanz aus: Für sich persönlich orten 45 Prozent Vorteile und 38 Prozent Nachteile des EU-Beitritts. 13 Prozent sehen sich in keiner der beiden Gruppen. Damit befinde sich die EU-Stimmung in Österreich derzeit auf einem guten mittleren Niveau, erläuterte Ulram.

Die Einführung des Euro wird ebenfalls für die österreichische Wirtschaft überwiegend positiv beurteilt (64% Vorteile, 29% Nachteile). In einer längerfristigen Perspektive glauben 65 Prozent, dass die Eurozone erhalten bleiben und neue Mitglieder bekommen wird, und

55 Prozent meinen, dass die EU eine starke wirtschaftliche und politische Rolle in der Welt spielen wird. Deutlich geringere Anteile der Bevölkerung glauben, dass sich etwa die Zahl der Euro-Länder auf einen "harten Kern" verringern oder die EU an Einfluss verlieren wird.

Generell zeigt sich: Je höher das Bildungsniveau, desto positiver die Einstellung zur EU. Zwei Drittel der unter 30-Jährigen halten den EU-Betritt für richtig. Unter Selbständigen ist der Anteil der EU-Befürworter höher als im Durchschnitt.

Den Sozialpartnern wird auch auf EU-Ebene eine große Rolle zugeschrieben. Rund sieben von zehn Befragten (69%) sind dafür, dass die Sozialpartner auf europäischer Ebene stärker einbezogen werden und mehr Verantwortung übernehmen sollen.

"Sowohl der EU-Beitritt als auch die Vorteile aus der EU-Mitgliedschaft sowie der Euro werden zu rund zwei Drittel positiv gesehen. Somit kann man sagen: Wir bewegen uns auf festem Grund", fasste Leitl zusammen. Mit den EU-Skeptikern müsse man den Dialog suchen, wie es die Wirtschaftskammer im Rahmen verschiedenster Projekte tut, sagte Leitl unter Verweis auf den EU Kids Day oder die Aktion Europaschirm der WKÖ:

"Nur zu sagen: Wir müssen zusammen halten, ist zu wenig. Wir müssen den Menschen auch sagen, warum wir zusammen halten müssen."

Besonders interessant sei, dass bei der Umfrage die Friedenssicherung als wichtigstes Ziel der EU genannt wird. Dies sei eine der wenigen emotionalen Ressourcen der EU, betonte Ulram. Und Leitl ergänzte: "Die Österreicher bekommen jeden Tag die weltweiten Konflikte über die Medien präsentiert. Daher sind die Menschen froh, dass es in Europa keine Kriege mehr gibt. Und ich sage offen: im Zweifelsfall sind mir 10 Jahre EU-Bürokratie lieber als ein Tag kriegerischer Gewalt in Europa!"

Als zweitwichtigstes Ziel der EU sehen die ÖsterreicherInnen die Sicherung von Arbeitsplätzen und Wohlstand. Friedenssicherung müsse in Zukunft in der EU durch Wohlstandssicherung ergänzt werden, betonte Leitl. Wenn das gelingt, werde man den Anteil der EU-Befürworter weiter erhöhen können.

Der WKÖ-Präsident betonte, dass das Ziel der Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit in der EU Priorität haben müsse. "Wir müssen die betriebliche und die schulische Ausbildung stärker zusammenführen. Unser Vorschlag ist es, von vorgesehenen Förderungen in Höhe von 6 Milliarden Euro die Hälfte in die Hand zu nehmen, um jedem europäischen Betrieb 10.000 Euro Garantie für jeden arbeitslosen Jugendlichen zu geben, dem er eine Ausbildung und einen Arbeitsplatz gibt. Damit könnten wir das für 2020 gesteckte EU-Ziel einer Halbierung der Jugendarbeitslosigkeit erreichen".

Zudem plädierte Leitl einmal mehr für eine Stärkung der Garantiefonds zur Stützung der kleinen und mittleren Unternehmen in Europa. "Mit Hilfe stärkerer Garantieinstrumente könnten wir einen Hebel in Höhe von 100 Mrd. Euro schaffen. Wir brauchen dringend Wirtschaftswachstum in Europa, um Wohlstand und Beschäftigung zu sichern". Und was die EU-Krisenländer wie etwa Griechenland betreffe, so sei die WKÖ immer neben den notwendigen Strukturreformen auch für Wachstumsimpulse eingetreten: "Es nützt nichts, dass der Patient am Operationstisch verblutet - wir müssen ihm auch die notwendigen Blutinfusionen geben, damit die OP gelingt".

"Europa ist trotz vieler Schwächen ein Zukunftsprojekt für die nachfolgende Generationen", unterstrich Leitl. Die Sozialpartner würden gemeinsam in den kommenden Monaten eine objektive EU-Information der Österreicher verstärken. "Die Sozialpartner waren vor 20 Jahren maßgeblich an der Zustimmung zum Projekt EU beteiligt und werden hier weiter aktiv mitwirken." (PM)

