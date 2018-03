BZÖ-Petzner: FPÖ und SPÖ stecken in Kärnten tief im Korruptionssumpf fest

Klagenfurt (OTS) - "Fast täglich decken sich FPÖ und SPÖ in Kärnten gegenseitig mit Korruptionsvorwürfen zu. Abgesehen davon, dass das beide keinen Millimeter weiterbringt, verfestigt sich damit der Eindruck, dass in Wahrheit beide tief im Korruptionssumpf feststecken und damit nur mit sich selbst anstatt mit dem Land beschäftigt sind", so der Kärntner Abgeordnete und stellvertretende BZÖ-Klubobmann Stefan Petzner mit Verweis auf die rote Top-Team-Affäre und den aufkommenden Skandal um die blaue Ideenschmiede.

"Die Landtagspartei des BZÖ unter der Obmannschaft von Josef Bucher ist die einzige Partei, gegen die es keinerlei derartige Vorwürfe gibt. Wir können uns damit im Unterschied zu allen anderen unbelastet der Arbeit fürs Land widmen. Diesen Umstand klar zu machen, wird eine der wesentlichen Aufgaben der nächsten Wochen sein", schließt Petzner.

