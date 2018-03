PVÖ-Todt ad Strache: Schwarz-Blau war "Ära des Pensionsraubs und der Sozialkürzungen"

SPÖ tritt für sichere Pensionen ein - Schwarz-Blau war "Schreckenskoalition" für alle PensionistInnen

Wien (OTS/SK) - "Wenn sich FP-Strache heute als großer Wohltäter für Österreichs PensionistInnen aufspielt, so scheint er wohl verdrängt zu haben, dass die ältere Generation in der Zeit von Schwarz-Blau die schlimmsten Pensionskürzungen seit Jahrzehnten erleiden musste", erinnert Reinhard Todt, Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), an die Jahre 2000 bis 2006, die als "schwarz-blaue Ära des Pensionsraubs und der Sozialkürzungen" als dunkles Kapitel in die Geschichte der österreichischen Sozialpolitik eingegangen sind. ****

Mit seinen heutigen Aussagen agiert Strache einmal mehr getreu seinem politischen Motto "Wasser predigen und Wein trinken". Denn, so Todt:

"Während die SPÖ immer dafür Sorge getragen hat, dass den BezieherInnen kleiner Pensionen die Teuerung voll abgegolten wurde und das österreichische Sozialnetz - auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten - noch dichter geknüpft wurde, mussten Österreichs SeniorInnen unter Schwarz-Blau tiefe finanzielle Einschnitte hinnehmen." So wurden Österreichs PensionistInnen in der Zeit der ÖVP/FPÖ-Regierung beispielsweise die über der Inflationsrate gelegenen Pensionsanpassungen der 1990er-Jahre rückwirkend als "Übergenüsse" von ihrem Pensionsbezug abgezogen. Damit hat die ältere Generation Nettokürzungen von 11 bis 13 Prozent erlitten.

"Und auch in den übrigen ÖVP-FPÖ-(BZÖ)-Jahren wurde - trotz Hochkonjunktur - der schwarz-blaue Sparstift bevorzugt bei den sozial Schwächsten angesetzt", erinnert Todt an die unsozialen Reformen aus schwarz-blauen Zeiten wie z.B. Pensionsanpassungen weit unterhalb der Teuerungsrate oder die Einführung der Ambulanzgebühren, eine so Todt "unsoziale, starke finanzielle Belastung - gerade für ältere Menschen."

Wenn sich Strache also - offenbar dem fragwürdigen Stil seiner aktuellen Plakatkampagne weiter folgend - als "Schutzheiliger der Österreichischen SeniorInnen" verkaufen möchte, so sollte er sich darüber bewusst sein "dass die ältere Generation nicht vergessen hat, welch düstere, Zeit der sozialen Kälte die Jahre 2000 bis 2006 darstellten". Denn die unrühmliche schwarz-blaue Ära habe deutlich gezeigt, so der PVÖ-Generalsekretär, was der älteren Generation wirklich blüht, wenn die FPÖ das politische Ruder ergreift: "Eine unsoziale, kalte Kürzungspolitik auf dem Rücken der Schwächsten." (Schluss) up/sv/mp

