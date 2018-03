Aviso: Wehsely eröffnet neue Rettungsstation in Simmering

Wien (OTS) - Simmering bekommt die neueste Rettungsstation: Wie geplant nimmt die modernste Station der Wiener Berufsrettung (MA 70) nach zweijähriger Bauzeit am kommenden Mittwoch ihren Vollbetrieb auf. Die bisherige Rettungsstation wird geschlossen und die notfallmedizinische Versorgung im Bezirk nun von der nach den neuesten Standards errichteten Station aus durchgeführt. Damit wird sichergestellt, dass die Berufsrettung weiterhin im Schnitt in 8-12 Minuten an jedem Ort der Stadt eintrifft, was einen europäischen Spitzenwert darstellt. In medizinischen Notfällen kann somit auch in Zukunft jeder Wienerin und jedem Wiener rasch und professionell geholfen werden.

Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely sowie Bezirksvorsteherin Renate Angerer und der Leiter der Wiener Rettung, Rainer Gottwald eröffnen am 21. Juli 2013, die neue Rettungsstation in Simmering. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen.

Aviso: Wehsely eröffnet neue Rettungsstation in Simmering



Datum: 21.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Rettungsstation Simmering

Kaiser-Ebersdorfer-Straße 71-73, 1110 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Ronald Packert

Mediensprecher Wiener Berufsrettung

Tel.: (+43 1) 4000/ 70070

Mobil: (+43) 676/ 8118 70070

E-Mail: ronald.packert @ wien.gv.at



Caroline Neider

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Stadträtin Mag.a Sonja Wehsely

Tel.: 01/ 4000/ 81 243

Fax: 01/ 4000/ 99 81 243

Handy: 0676/ 8118 81243

E-Mail: caroline.neider @ wien.gv.at