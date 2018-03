Berlakovich: "DAC Gemischter Satz - ein Grund zum Anstoßen"

Wiener Gemischter Satz ist Österreichs 9. DAC-Wein

Wien (OTS) - Die Wiener Winzer haben einen Grund anzustoßen. Der Wiener Gemischte Satz darf die Bezeichnung DAC (Districtus Austriae Controllatus) für Weine, die ihre Herkunftsregion unverkennbar repräsentieren, führen. "Kostbar und köstlich - Wein ist die Visitenkarte österreichischer Genusskultur. Neben dem Anspruch auf Qualität gewinnt der Herkunftsgedanke immer mehr an Bedeutung. Die Konsumentinnen und Konsumenten wollen wissen, woher das Brot auf dem Teller und der Wein im Glas stammen. Mit der Einführung von DAC-Weinen werden Herkunftsbezeichnungen mit klaren Geschmacksprofilen verbunden. Ein eindeutiges Herkunftsprofil bürgt für Qualität und ist im internationalen Wettbewerb von zentraler Bedeutung", erklärt Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich.

Die Vielfalt Wiens im Glas

"Mit der Wiener Gemischter Satz DAC haben wir einen Meilenstein in der jahrelangen konsequenten Qualitätspolitik des Wiener Weinbaus gesetzt. Die neuen Regelungen schärfen das Herkunftsprofil des Wiener Gemischten Satzes und spiegeln gleichzeitig die Vielfalt Wiens im Glas wieder", zeigt sich Herbert Schilling, Vorsitzender des Regionalen Weinkomitee Wiens, über die DAC Regelung erfreut.

Gemischter Satz bezeichnet einen Weingarten, in dem verschiedene Sorten quasi durcheinander ausgepflanzt sind. Diese Art der Bewirtschaftung hat vor allem in Wien Tradition. Historisch hat man mit dieser Maßnahme Risikostreuung betrieben: Die verschiedenen Sorten sind gegen Krankheiten und Schädlinge unterschiedlich anfällig. In einem schlechten Jahr wird der Wein nicht gänzlich sauer, weil ein Teil frühreifender Sorten einen gewissen Ausgleich an Zucker gebracht haben. Umgekehrt sorgen die spätreifen Sorten in einem besonders guten Jahr noch immer für ein gewisses Säurerückgrat des Weines.

In der Verordnung ist geregelt, dass es sich dabei um mindestens drei Sorten handeln muss. Diese müssen gemeinsam gelesen, gepresst und zu Wein ausgebaut werden. Durch die gemeinsame Verarbeitung verschiedener Sorten entsteht dann das typische Spiel von Geschmackseindrücken mit gleichzeitig säuerlichen, hochreifen und aromatischen Elementen, wie es vor allem die "Weinbeißer" schätzen und über die man trefflich sinnieren kann.

