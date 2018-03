Rauch: ÖVP hat die Konzepte für eine moderne Arbeitswelt!

ÖVP-Arbeitsplatzpaket für mehr Arbeitsplätze und mehr Wohlstand - SPÖ-Retro-Ideen sind Angriff auf Wirtschaft – ÖVP mit klarem Nein zu neuen Steuern und neuen Schulden

Wien, 19. August 2013 (ÖVP-PD) "Bundesparteiobmann Michael Spindelegger und die ÖVP haben die Konzepte für eine moderne Arbeitswelt. Die Sozialisten hingegen blasen mit ihren Retro-Ideen zum erneuten Angriff auf die heimische Wirtschaft und die Arbeitsplätze der Zukunft", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zum heute vorgestellten Arbeitsplatz-Programm der ÖVP. "Gerade die rote Hochburg Wien, wo die Arbeitslosigkeit mit voller Wucht zuschlägt, zeigt: Die Sozialisten werden nie verstehen, wie man Arbeitsplätze schafft", hält der ÖVP-Manager fest. "Die ÖVP weiß, wer Arbeitsplätze schafft. Liebe SPÖ, für euch nochmal zum Mitschreiben: Es sind die Unternehmen, die Arbeit schaffen, sicher nicht eure Plakate und Parolen!" Rauch dazu: "Unsere wichtigste Forderung: Keine neuen Steuern, denn damit vernichten wir Arbeitsplätze. Und auch neuen Schulden erteilt die ÖVP eine klare Absage", unterstreicht Rauch. "Michael Spindelegger will die Wirtschaft entfesseln und die Arbeitswelt flexibilisieren. Während die rote Ideen-Gruft in der SPÖ-Zentrale Arbeit nur plakatiert und unaufhörlich neue Steuern verlangt, hat die ÖVP Konzepte und Ideen, um Arbeit zu schaffen und so für mehr Wohlstand für alle zu sorgen. Wir wollen die Unternehmen stärken und die Haushalte entlasten", stellt Hannes Rauch klar. ****

Die ÖVP ist der Partner der Wirtschaft und der Familien in Österreich. "Wir werden diese weiter entlasten und die Arbeitswelt flexibilisieren. Wir sind für Maßnahmen, die allen zu Gute kommen, wie Lohnnebenkostensenkung und fairen Wettbewerb. Wir sind gegen standortschädigende Maßnahmen wie Faymann-Steuern, Arbeitszeitverkürzung oder sechste Urlaubswoche. Die ÖVP steht für wertebasierte, erfolgreiche und leistungsorientierte Wirtschaftspolitik und dafür, dass den arbeitenden Menschen in diesem Land mehr Netto vom Brutto bleibt", erklärt Hannes Rauch. Michael Spindelegger und die ÖVP schaffen so die besten Rahmenbedingungen für eine moderne Arbeitswelt in Österreich und stärken Standort und Wohlstand. Rauch abschließend: "Genau darum geht es bei dieser Wahl: Die besten Konzepte für die Zukunft der Menschen in diesem Land."

