ÖVP-Sommertour - Juraczka/Jank: SPÖ fehlt Wirtschaftskompetenz

ÖVP hat Maßnahmen für leistbares Leben in Wien vorgestellt

Wien (OTS) - "'Kein Mensch wählt die SPÖ für ihre Wirtschaftskompetenz' - Das hat der Wiener Bürgermeister Häupl 2006 im 'Standard' gesagt. Damit hat er vollkommen recht", betont ÖVP-Wien Obmann Manfred Juraczka bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger und der Spitzenkandidatin der ÖVP-Wien für die Nationalratswahl, Wirtschaftskammer Wien-Präsidentin Brigitte Jank. Denn vor allem in Wien zeigt die SPÖ deutlich, dass sie nicht wirtschaften kann.

"Die Stadt ist mit 4,4 Milliarden Euro verschuldet. Zählt man die Schulden, die unter anderem bei 'Wiener Wohnen' versteckt sind, mit, steht Wien bei insgesamt 7,5 Milliarden Euro Schulden", so Juraczka. Zudem blickt die Stadt auf eine Rekordarbeitslosigkeit. "Wien ist Schlusslicht im Bundesländervergleich. Und das, obwohl viele Arbeitslose in Schulungen versteckt sind." Am Beginn der Ära Häupl fand sich Wien noch im Mittelfeld bei den Arbeitslosenzahlen. "Wir haben eine Stagnation bei der Beschäftigung und auch was das Wachstum anbelangt ist Wien Schlusslicht im Bundesländervergleich. Denn während Wien durchschnittlich um 1,4 Prozent wächst, wächst beispielsweise Oberösterreich um 2,2 Prozent", unterstreicht Juraczka.

"Die Wiener SPÖ plakatiert gerne den 'Wiener Weg', Kampf um Arbeitsplätze und so weiter. Die Realität schaut anders aus", betont der ÖVP-Landesparteiobmann. Als Beispiel nennt er die Wiener Volksbefragung. "Die SPÖ hat sich hier gegen die Privatisierung von Wasser ausgesprochen. Man wolle sich ja als Stadt kein Körberlgeld dazuverdienen und nur das verlangen, was es auch wirklich kostet." In Wahrheit erzielt die Stadt Wien vor allem bei Wasser und Kanal massive Überschüsse, so Juraczka. "Durch die rot-grüne Belastungslawine hat die Stadt Wien 142,8 Millionen Euro Mehreinnahmen. Und 2014 sollen die Gebühren um weitere 4,4 Prozent erhöht werden. Die ÖVP sagt hier klar nein." Deshalb tritt die Wiener ÖVP für eine Gebührenbremse ein: Die Stadt Wien soll nur das verlangen dürfen, was es auch wirklich kostet, und sich "kein Körberlgeld dazuverdienen". Zudem tritt die ÖVP Wien gegen das rote Valorisierungsgesetz ein. "Obwohl die Grünen gemeinsam mit der ÖVP gegen dieses Gesetz gekämpft haben, sind sie die größten Verfechter dieser Ungerechtigkeit, seit sie in der Regierung sind", so der Wiener ÖVP-Obmann. Wien hat kein Einnahmenproblem, wie von Rot-Grün immer propagiert, sondern ein Ausgabenproblem. "Der 'Wiener Weg' ist gescheitert. Und die Grünen sind der Zauberlehrling der Roten und führend beim Erfinden neuer Belastungen für die Wienerinnen und Wiener. Deshalb muss ihnen am Wahltag die Rechnung präsentiert werden", unterstreicht Juraczka.

"Die SPÖ entdeckt Unternehmer immer in Wahlkampfzeiten", unterstreicht die Wiener Wirtschaftskammer-Präsidentin und Spitzenkandidatin der ÖVP-Wien, Brigitte Jank. Doch statt einer Entlastung findet in Wien derzeit eine weitere Belastung der Unternehmer statt, betont Jank: "Die Wiener Wirtschaft wird mit zusätzlichen 100 Millionen Euro belastet. Zusätzlich werden weitere Abgaben diskutiert. Dennoch bleiben die Förderungen für die Unternehmen gleich." Das bedeutet um real 25 Prozent weniger Fördermittel in den vergangenen zehn Jahren. "Zudem haben wir derzeit einen Bürokratieaufbau statt einen Bürokratieabbau. Und: Die SPÖ zeichnet sich derzeit vor allem durch Etikettenschwindel aus: Sie verkaufen Bürokratieaufbau als Entlastung. Sie sagen, sie stärken die Wirtschaft, wenn sie durch die Vergemeindung von Dienstleistern selbst der stärkste Konkurrent der Wirtschaftsbetriebe sind", unterstreicht Jank. Abseits des Wahlkampfes hat die ÖVP vieles für die Wirtschaft umgesetzt. Ob Talente-Check zur Berufsbildung, verpflichtende Berufsbildung in den Wiener Schulen, die GmbH light für einen leichteren Einstieg in die Selbstständigkeit oder dem Ausbau des sozialen Netzes für Selbstständige - die ÖVP hat für die Wirtschaft vieles in Bewegung gesetzt.

Die ÖVP steht für "Erneuern statt Besteuern": "Das bedeutet weniger Bürokratie und mehr Freiheit für die Unternehmer." Was Österreich zu dem gemacht hat, was es ist, muss erhalten und ausgebaut werden, betont die Wiener Wirtschaftskammer-Präsidentin: "Weiters sollen neue Anreize für Investitionen geschaffen werden und ein Fonds, der Mittelstandsfinanzierung fördert, eingerichtet werden. Es ist bedauerlich, dass Crowd Funding von der SPÖ blockiert wird." Derzeit lässt Jank die umfassendste Unternehmerbefragung Wiens durchführen. Bisher wurden bereits über 5.000 persönliche Gespräche mit Wirtschaftstreibenden geführt. "Auf den Umfrageergebnissen aufbauend haben wir unser Wirtschaftsprogramm 'Erneuern statt Besteuern' entwickelt, das wir in der kommenden Legislaturperiode umsetzen werden. Die Eckpunkte umfassen: keine neuen und höhere Steuern, weniger Bürokratie, Fachkräfteland Österreich und Stärkung der dualen Ausbildung, Wachstums- und Beschäftigungsimpulse sowie eine verbesserte Unternehmensfinanzierung."

Die Wirtschaftskammer-Präsidentin betont, dass die ÖVP ihr Programm für die Wirtschaft weiterführen wird. "Wir haben die Interessen der Unternehmen auf unserer Seite. Und Fakt ist: Die Wirtschaft schafft Arbeitsplätze, sie werden nicht durch Plakatieren geschaffen", so Jank, und abschließend: "Diese Vorschläge müssen in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden, damit Österreich den Wohlstand erhalten kann, den wir uns mühsam erarbeitet haben."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at