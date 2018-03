FP-Guggenbichler: Fahren Bagger schon bald gegen Ziesel auf?

Sima, Lehner & Ludwig am Zug

Wien (OTS) - Kein einziges Ziesel ist bisher vom Feld nördlich des Heeresspitals, wo SPÖ und Grüne ja riesige Wohnbauten in die Höhe ziehen wollen, abgewandert. "Trotzdem könnten die - geschützten, aber der rotgrünen Gewinnmaximierung schutzlos ausgelieferten - Tiere schon bald von tonnenschweren Baggern niedergewalzt werden", warnt FPÖ-Umweltsprecher LAbg. Udo Guggenbichler. Denn jene Flächen, die nach Ansicht der Bauträger nicht von Zieseln besiedelt sind, könnte schon in den nächsten Wochen von der Humusschicht "befreit" und sogleich planiert werden.

Der Beginn der Bauarbeiten könnte - natürlich rein zufällig - mit dem gerade in Gang befindlichen Bauträgerwettbewerb zusammenfallen. SPÖ und Grüne müssen schließlich noch Käufer für drei der insgesamt sechs Bauplätze finden. "Im Namen der Gewinnmaximierung nehmen SPÖ und Grüne aber offenbar auch die Ausrottung der Zieselpopulation an dieser Stelle in Kauf", kritisiert Guggenbichler und fordert die SPÖ-Verantwortlichen in dieser Causa Sima, Ludwig und Lehner zu einem sofortigen Projekt-Stopp auf. (Schluss)otni

