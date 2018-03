NEOS präsentiert fünf Maßnahmen für ein zukunftsfähiges Start-Up Land Österreich

Alm: "Land der Gründer, zukunftsreich"

Wien (OTS) - Die NEOS Kandidaten Niko Alm (Wien, Platz 2) und Sepp Schellhorn (Spitzenkandidat Salzburg) präsentierten am Montag ihr NEOS-Papier mit neuen Rahmenbedingungen für Ein-Personen-Unternehmen (EPU) sowie Klein-und-Mittel-Unternehmen (KMU).

NEOS sieht diese Gruppe politisch nicht gut vertreten, obwohl sie das Rückgrat der Österreichischen Wirtschaft darstellen. "Wir müssen gerade Klein- und Einzelunternehmern die Chance geben, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Wenn es uns gelingt, anachronistische Hindernisse aus dem Weg zu räumen, rentiert sich das doppelt und dreifach!", so Alm, selbst erfolgreicher Unternehmer in Wien. "Start-Ups sind der Schlüssel für Innovation und neue Arbeitsplätze. Wir brauchen Anreize für privates Investment in junge Unternehmen, um deren Wachstum zu forcieren." Mit einem One-Stop-Shop System sollen Gründungen vereinfacht werden.

Großen Veränderungsbedarf sieht NEOS beim Gewerberecht. "Das Gewerberecht müssen wir endlich ins 21. Jahrhundert holen, so der Salzburger Gastronom und Hotelier Schellhorn. Auch die verpflichtende Kammer-Mitgliedschaft für Unternehmen ist ihm ein Dorn im Auge: "Wenn die Kammern Klein- und Einzelunternehmer ordentlich vertreten würden, dann bräuchten sie sich auch nicht an die Pflichtmitgliedschaft klammern."

NEOS hat fünf Kernpunkte für ein zukunftsfähiges Start-Up Land Österreich erarbeitet.

1. Mehr Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter

2. Start-Up Boom durch Anreize für private Investoren

3. One-Stop-Shop für Gründer und Entlastung der EPU

4. Gewerberecht auf den Stand des 21. Jahrhunderts bringen

5. "Klein AG" für mehr Flexibilität moderner Unternehmen

Das gesamte Papier finden Sie auf der NEOS-Website zum Download:

http://neos.eu/startup.pdf

