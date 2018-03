Bund sichert Bergrettung Finanzierungsbeitrag zu

Fekter/Mikl-Leitner/Mitterlehner: "Einsatz und Sicherheit müssen uns das wert sein"

Wien (OTS) - Der Österreichische Bergrettungsdienst kann sich nunmehr finanzieller Unterstützung durch den Bund sicher sein. "Insgesamt können wir für diese wertvolle und wichtige Aufgabe ab 2013 für die nächsten fünf Jahre 1,5 Millionen Euro sicherstellen. Es ist uns ein großes Anliegen, die Bergrettung bei der Sicherstellung von Versicherungsleistungen für ihre Mitglieder, Infrastruktur und nicht zuletzt der Ausbildung zu unterstützen - wir freuen uns, dass wir dazu einen Beitrag leisten können", betonen Finanzministerin Maria Fekter, Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Innenministerin Johanna Mikl-Leitner.

"Gerade der heurige Berg-Sommer hat mit den bisherigen Unfällen und auch Todesfällen im alpinen Gebiet traurigen Beweis für die Notwendigkeit einer leistungsfähigen Bergrettung gegeben. Umso mehr freut mich, dass wir gemeinsam mit dem Innenministerium und dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend eine Finanzierungszusage von 300.000 Euro pro Jahr für die nächsten 5 Jahre geben können", so Fekter.

Der österreichische Bergrettungsdienst ist einer der wesentlichen Leistungserbringer im alpinen Rettungswesen. Er besteht aus sieben Landesorganisationen und verfügt über 12.314 Mitglieder, welche in den sieben Landesorganisationen in insgesamt 290 Ortsstellen organisiert sind. Im Kalenderjahr 2012 erfolgten insgesamt über 7.000 Einsätze, bei denen beinahe 7.500 verunglückte Menschen geborgen und versorgt wurden. Und auch die heurige Serie an Not- und Unglücksfällen im alpinen Raum scheint nicht abzureißen.

Immer öfter sind die ehrenamtlichen Bergretterinnen und Bergretter daher im Einsatz. "Mit dieser finanziellen Unterstützung durch den Bund können beispielsweise die absolut notwendigen Versicherungsleistungen für die ehrenamtlichen Bergretterinnen und Bergretter abgegolten werden. Wenn wir uns weiterhin auf deren Einsatz und Hilfe verlassen wollen, ist das Mindeste, dass auch die, die sich oftmals selbst für Andere in gefährliche Situationen begeben müssen, abgesichert sind", bekräftigt die Finanzministerin.

Auch Innenministerin Johanna Mikl-Leitner freut sich, der Bergrettung diese Finanzierungszusage geben zu können: "Allein zwischen 1.5. und 21.7.2013 zeigt die alpine Unfalldatenbank vom Kuratorium für alpine Sicherheit und Alpinpolizei in Österreichs Bergen insgesamt 30 tödlich Verunfallte an. Jedes Opfer ist eines zu viel. Umso wichtiger, dass die Alpinen Einsatzgruppen meines Ressorts auf die gute Zusammenarbeit mit der Flugrettung, der Flugpolizei und eben auch der Bergrettung zählen können, wenn sie sich zur Bergung und Rettung von verunglückten Personen im alpinen Gelände bewegen. Von der Unterstützung der Österreichischen Bergrettung profitieren wir somit alle - Einsatzkräfte wie einheimische Bergliebhaber und auch unsere zahlreichen Urlaubsgäste."

"Ein weltweit renommiertes Tourismusland wie Österreich zeichnet sich nicht nur durch attraktive Urlausangebote aus, sondern trägt auch der Sicherheit seiner Gäste Rechnung. Vereine wie die Bergrettung und zahlreiche weitere Einsatzkräfte leisten daher einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Tourismuswirtschaft", sagt Wirtschafts- und Tourismusminister Reinhold Mitterlehner. "Wandern und Bergsport liegen im Trend und entsprechen der verstärkten Suche unserer Gäste nach einem stimmigen Urlaubserlebnis in Österreich. Der Anteil jener Urlauber, die einen Wanderlaub bei uns verbracht haben, ist in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gestiegen. Ein wichtiger Mehrwert liegt darin, dass die Wanderurlauber auch die Nebensaisonen beleben und damit unsere Stoßrichtung in Richtung Ganzjahrestourismus unterstützen", betont Mitterlehner.

"Die finanziellen Mittel für die Versicherungen der Bergretterinnen und Bergretter sind mit diesem Schritt nun für die nächsten fünf Jahre sichergestellt. Ein wichtiges und erfreuliches Ergebnis, das uns ermöglicht, für unsere Mitglieder einen bundesweit einheitlichen Versicherungsschutz zu gewährleisten. Damit wird nicht nur ein grundsätzliches Bedürfnis des Österreichischen Bergrettungsdienstes erfüllt, es wird auch die hohe Anerkennung der ausschließlich ehrenamtlich erbrachten Leistungen der Bergretterinnen und Bergretter zum Ausdruck gebracht", freut sich der Präsident des Österreichischen Bergrettungsdienstes, Franz Lindenberg.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

Tel.: Tel.: (+43 1) 514 33 501 030 oder 501 031

bmf-presse @ bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at



Johannesgasse 5, 1010 Wien