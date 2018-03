Starker Auftritt der führenden türkischen Raki-Marke Yeni Raki bei Europas größtem Musikfestival

Istanbul (ots/PRNewswire) - Yeni RakI, die weltweite Nummer Eins unter den Anis-Branntweingetränken, verbreitet die RakI-Kultur im Ausland weiter: dieses Mal beim Sziget, Europas grösstem und aufregendstem Musikfestival mit dem Thema "Fusion is Beautiful". Als Sponsor des Roma-Zeltes machte Yeni RakI die fast 400.000 Besucher aus 70 Ländern mit dem türkischen Nationalgetränk vertraut. Das Roma-Zelt war einer der belebtesten und unterhaltsamsten Veranstaltungsorte des Festivals, das vom 5. bis 12. August im ungarischen Budapest stattfand. Im Zelt war ausserdem auch eine Ausstellung des berühmten Fotografen Mehmet Turgut mit dem Titel "Rock'n Frame" zu sehen, die Aufnahmen von türkischen und internationalen Rockmusikern zeigte. Yeni RakI, der in Europa auch als "Spirit of Istanbul" bekannt ist, konzentrierte sich auf die Vielfalt, die in der RakI-Kultur zum Ausdruck kommt.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130819/634398-a )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130819/634398-b )

Im Einklang mit dem Geist des Sziget-Festivals, zu dem Besucher aus aller Welt anreisen, stellte Yeni RakI als namensgebender Sponsor des Roma-Zelts, einem der lebhaftesten Veranstaltungsorte des Festivals, das Konzept "Fusion is Beautiful" vor. Am Meyhane-Stand, der dazu errichtet wurde, Meyhane und RakI-Kultur zu fördern, setzte Yeni RakI seine Aufklärungsarbeit fort, um Ausländer, die RakI noch nicht kennen, mit dem Anisgetränk vertraut zu machen. Zudem wurde unmittelbar vor der Hauptbühne eine kleinere "Fusion Point"-Bar aufgebaut. Zusätzlich zu den vielen Überraschungsveranstaltungen, die rund um die Uhr auf dem gesamten Festivalgelände stattfanden, errichtete Yeni RakI auch eine 400 msquared grosse "Fusion Lounge" rund um Magic Mirror und HMH-Bühne, die sich als eine der beliebtesten Stellen nach den Konzerten entpuppte. RakI-Training, jetzt ein Symbol für Sziget; das Percussion-Team und eine ganze Reihe vergnüglicher Aktivitäten unter der Leitung von mobilen Teams brachten Farbe zum Sziget. Das Yeni-RakI-Logo war auf dem Sziget Festival Booklet, Festivalplänen, Eintrittskarten und Plakaten, Werbeflyern, Konzertpostern und in Kampagnen für soziale Medien zu sehen. Ausserdem bewarb Yeni RakI das Sziget-Festival in Frankreich, der Tschechischen Republik, Bulgarien, Slowenien, Portugal und Rumänien.

Besucher von Sziget waren begeistert von den RakI-Cocktail-Kreationen, die der Bartending-Weltmeister Tolga Germiyanoglu entwickelte, angereichert mit verschiedenen Aromen wie Eukalyptus und Melone, sowie von RakI auf ganz klassische Art.

Ansprechpartner: Metin Aksoy Tel: +90-212-217-29-99 Tel: +90-549-798-22-22 E-Mail: metin @ zarakol.com.tr

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130819/634398-a http://photos.prnewswire.com/prnh/20130819/634398-b