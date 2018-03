FPÖ-Karlsböck: Gesundheitsdatenklau sofort abstellen!

ELGA ist durchlässig wie ein Nudelsieb

Wien (OTS) - "Angesichts des Gesundheits-Datenskandals in Deutschland müssten bei Minister Stöger eigentlich die Alarmglocken schrillen", kommentierte der freiheitliche Ärztesprecher NAbg. Dr. Andreas Karlsböck einen diesbezüglichen Bericht im "Spiegel". "Die FPÖ hat immer schon davor gewarnt, dass ELGA durchlässig wie ein Nudelsieb ist", befürchtet Karlsböck ähnliche Zustände auch in Österreich.

Ein Indiz dafür, dass auch in Österreich der Datenhut brenne sei die ungefragte Entgegnung des größten Gesundheitsdatenhändlers der Welt, IMS Health, zeigte sich Karlsböck skeptisch und verlangt Aufklärung durch Gesundheitsminister Stöger. "Notfalls werden wir einen Untersuchungsausschuss einfordern um die Daten-Sicherheit der österreichischen Patienten zu gewährleisten", betonte Karlsböck.

Es sei klar, dass anonymisierte Daten für Pharmafirmen nahezu wertlos seien, ließen sie doch keinerlei Schlüsse auf Verschreibungsparameter zu, so Karlsböck. "Nur wenn auch bekannt ist wer welches Medikament warum und durch welchen Arzt bekommt, haben die Daten einen Sinn für die Pharmavertreter der einzelnen Konzerne", so Karlsböck. Es sei daher anzunehmen, dass auch in Österreich diesbezügliche Daten gehandelt würden und die Privatsphäre der Patienten massiv verletzt werde, so Karlsböck.

Wenn IMS Health selbst betone, dass ihre Kunden "...genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Informationen, die auf einem einzigartigen Datenbestand beruhen", erhalten würden, dann sei das quasi ein Geständnis frei Haus, so Karlsböck der Stöger aufforderte hier für Datensicherheit zu sorgen. "Der 'gläserne Patient' mag für die geschäftlichen Interessen der Pharmafirmen interessant sein, für die Österreicher ist der Schutz ihrer Gesundheitsdaten jedoch deutlich wichtiger, da mit diesen Informationen sehr viel Schindluder getrieben werden kann", so Karlsböck, der Stöger aufforderte den Datenklau in Österreich abzustellen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at