"DIE.NACHT": Stermann & Grissemann im Sommerkabarett

Außerdem: "Jugendsünden u.s.w." und "My Name Is Earl"

Wien (OTS) - Damit die "Willkommen Österreich"-Gastgeber Dirk Stermann und Christoph Grissemann über den Sommer nicht aus der Übung kommen, betreten sie am 20. August im Rahmen von "DIE.NACHT" um 22.00 Uhr die ORF-"Sommerkabarett"-Bühne. Mit ihrem aktuellsten Programm "Stermann" liefert das kongeniale Duo wieder einmal messerscharfen und sehr bösen Humor vom Feinsten. Im Anschluss, um 23.05 Uhr, werfen die "Jugendsünden u.s.w." dieses Mal einen Blick auf die Anfänge von Thomas Maurer, Franz Novotny und Ulrike Beimpold. Zum Abschluss von "DIE.NACHT" steht es schlecht um das Karma von Earl, der sich in einer weiteren Folge von "My Name Is Earl" mit "Rache-Sex" auseinandersetzen muss.

"Stermann & Grissemann: Stermann" um 22.00 Uhr

Der Ausnahmekabarettist Dirk Stermann hat ein neues Programm geschaffen. Unglücklicherweise hat er aus reiner Unkonzentriertheit vergessen, Text für seinen Kollegen Christoph Grissemann reinzuschreiben. Dass dieser das nicht auf sich sitzen lässt, versteht sich von selbst. Die beiden legendären "Willkommen Österreich"-Gastgeber in ihrem neuesten Bühnenprogramm, in dem sie weder andere noch sich selbst verschonen.

Mehr von Stermann & Grissemann gibt es ab 17. September in "Willkommen Österreich" im Rahmen von "DIE.NACHT" in ORF eins.

"Jugendsünden u.s.w." um 23.05 Uhr

Diesmal mit Thomas Maurer, Franz Novotny und Ulrike Beimpold. Große Persönlichkeiten der heimischen Kabarett- und TV-Szene haben auch klein angefangen! In Kellerbühnen und Kleinsttheatern starteten die heutigen Comedystars ihre ersten Versuche auf den Brettern, die später für sie die Welt bedeuteten. Viele dieser "Jugendsünden" wurden bereits mit der Kamera festgehalten, von Redakteuren, die Ausschau nach frischem Blut in der heimischen Kleinkunstszene gehalten haben. Auch die ersten Gehversuche heutiger TV-Lieblinge schlummern in den vollgefüllten Fernseharchiven. Die Reihe zeigt so manche Perlen der TV-Geschichte, die auf ihre Wiederentdeckung warten.

"My Name Is Earl: Rache-Sex" um 23.30 Uhr

Earl ist davon überzeugt, dass er als Kind seine Nachbarn vertrieben hat. Er möchte sich deshalb bei den Clarks entschuldigen. Earl erfährt jedoch, dass eine Affäre zwischen Clark und seiner Mutter der wahre Grund für den Umzug war. Als Earls Vater vom Fehltritt seiner Frau erfährt, schwört er Rache. Gemeinsam mit Earl stattet er zunächst den Clarks einen Besuch ab und sucht dann nach einer Frau, um seine Gattin zu betrügen. Mit Jason Lee (Earl Hickey), Ethan Suplee (Randy Hickey), Jaime Pressly (Joy), Nadine Velazquez (Catalina), Eddie Steeples (Darnell), Beau Bridges u. a. Regie: Greg Garcia.

"Stermann" und "Jugendsünden u.s.w." sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at