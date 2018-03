ÖVP-Sommertour – Spindelegger: ÖVP hat Zehn-Punkte-Programm für mehr Arbeitsplätze

Weniger Steuern, Schulden und Bürokratie – Mehr Unterstützung, Entlastung und Bewusstsein für den Standort – ÖVP hat Ideen für leistbares Leben

Wien, 19. August 2013 (ÖVP-PD) "Wien ist ein Standort, wo die Arbeitslosigkeit zugeschlagen hat. Deshalb präsentiere ich heute das Zehn-Punkte-Programm, das wir als ÖVP entwickelt haben, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen", sagt ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ÖVP-Landesparteiobmann StR. Manfred Juraczka und der Wiener Wirtschaftskammerpräsidentin Brigitte Jank im Zuge des Wientages der ÖVP-Sommertour. Juraczka erinnert dabei an ein Häupl-Zitat:

"Niemand wählt die SPÖ wegen ihrer Wirtschaftskompetenz. Und damit hat er recht! Vor allem in Wien zeigt die SPÖ deutlich, dass sie nicht wirtschaften kann." Jank betont, "dass die SPÖ Unternehmer immer in Wahlkampfzeiten entdeckt. Aber die SPÖ zeichnet sich derzeit vor allem durch Etikettenschwindel aus: Sie verkaufen Bürokratieaufbau als Entlastung und die Wiener Wirtschaft wird mit zusätzlichen 100 Millionen Euro belastet." ****

Die zehn Punkte des ÖVP-Arbeitsplatzpakets sind, so Spindelegger: "Erstens keine neuen Steuern. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Denn damit vernichten wir Arbeitsplätze und schaffen keine neuen. Der zweite wichtige Punkt: Keine neuen Schulden. Wer glaubt, den kommenden Generationen mehr Schulden und Belastungen aufbürden zu können, ist am Holzweg. In ganz Europa müssen die Staaten die Haushalte konsolidieren und das gilt auch für Österreich." Stattdessen muss man die Klein- und Mittelunternehmen in Österreich stärken, betont ÖVP-Bundesparteiobmann Spindelegger:

"Wir müssen sie von Bürokratie befreien und entlasten. Das gilt auch für Steuervorschriften. Das ist das Gebot der Stunde! Als vierten Punkt wollen wir die Gewerbeordnung effektiver machen und entflechten. Dafür müssen wir – und das ist der fünfte Punkt – künftig bei jedem Gesetz, das beschlossen wird, einen Standortcheck durchführen." In einem Vorbegutachtungsblatt soll aufgelistet und klargemacht werden, was das Gesetz für den Standort bedeutet. "Wir müssen bei der Gesetzgebung mit dem Standort sorgsamer umgehen", stellt Spindelegger klar.

Künftig sollen auch die Fördergelder der EU stärker auf die Klein- und Mittelbetriebe fokussiert werden. Die EU-Kommission hat den Förderzugang leichter gemacht, aber "es muss noch vieles getan werden". Als weiteren Punkt nennt Spindelegger die Arbeitszeitflexibilisierung: "Wer alles versteinern will, geht vorbei an der wirtschaftlichen Realität. Ich habe viele Unternehmer getroffen. Sie haben alle gesagt, wie notwendig stärkeren Flexibilität ist. Die Arbeitnehmer wollen das auch, wenn sie dadurch einen Vorteil haben. Sie wollen profitieren von einer Flexibilisierung. Das muss spezifisch für jedes Unternehmen ausgestaltet sein, damit davon Arbeitnehmer und Arbeitgeber profitieren."

Jungunternehmer brauchen mehr Startkapital, stellt Spindelegger klar. "Deshalb müssen wir Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften aufstellen, die Börsen notiert sind und Unternehmer mit Kapital ausstatten, wo es nötig ist." Damit den Arbeitnehmern mehr Netto vom Brutto bleibt, will die ÖVP die freiwillige Mitarbeiterbeteiligung durchsetzen: "Für die Arbeitnehmer heißt das, dass sie mehr Netto haben können. Jeder will ein Leben führen können, bei dem ihm nach Zahlen der Fixkosten etwas bleibt." Als Schlusspunkt fordert Spindelegger mehr Mittel für Forschung: "Das ist einfach notwendig. Gerade in Wien ist es wichtig, einen Forschungsschwerpunkt zu setzen. Es gibt hier im Zentrum Europas so viele Möglichkeiten, um zu expandieren. Forschung ist das Gebot der Stunde und deshalb brauchen wir das."

Die ÖVP hat konkrete Maßnahmen in einem Arbeitsplatzpaket erarbeitet, stellt Spindelegger klar: "Wenn ich durch unser Land fahre und sehe, was andere auf ihre Plakate schreiben, dann ist das für mich geradezu Hohn. Würden wir die SPÖ arbeiten lassen, hieße das, dass die größte Arbeitsplatzvernichtung seit Bestehen der Zweiten Republik auf uns zukommt: Mehr Steuern sind vor allem für Familienunternehmen der Todesstoß. Eine Versteinerung der Arbeitswelt, keine Flexibilität, keine Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer, Verschlechterungsmaßnahmen wie die sechste Urlaubswoche, 1.500 Euro Mindestlohn und die Bestrafung von Überstunden führen de facto zu weniger Arbeitsplätzen. Wer so agiert, kann es nicht gut meinen mit Österreich. Damit wird dazu beigetragen, dass die ohnehin schon gestiegenen Arbeitslosenzahlen noch viel höher werden. Deswegen geht die ÖVP den Weg der Entfesselung und Entlastung der Wirtschaft sowie eines Zehn-Punkte-Programms. Die ÖVP will, dass sich viele Menschen ihr Leben besser leisten können." ****

