ORF SPORT + mit den Highlights vom "Bascot of Baden", "Kärnten läuft" und vom Kanu-Weltcup in Ljubljana

Am 20. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 20. August 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom "Bascot of Baden" um 20.15 Uhr, von "Kärnten läuft" um 20.25 Uhr, vom Kanu-Weltcup in Ljubljana um 20.40 Uhr und vom Beachvolleyball-Grand-Slam Berlin um 22.45 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 21.25 Uhr.

Am 18. August stand auf der Trabrennbahn in Baden der "Bascot" mit dem 41. Großen Badener Zucht-Preis der Dreijährigen auf dem Programm. Beim Bascot, dem Renntag von "Frau in der Wirtschaft", sind immer auch besonders viele elegante und fantasievolle Hüte zu sehen -leitet sich Bascot doch von Baden und Ascot ab.

Seit nunmehr zwölf Jahren lockt der größte südösterreichische Laufevent Tausende Sportbegeisterte nach Kärnten. Bei "Kärnten läuft" steht nicht nur der sportliche Wettkampf im Vordergrund. Vielmehr wird dem nationalen und internationalen Laufenthusiasten und Bewegungsinteressierten drei Tage lang ein buntes und lockeres Rundumprogramm in der erlebnisorientierten Running City, der Veranstaltungs-Location direkt in der Ostbucht des Wörthersees, geboten. Das sportliche Highlight, den Wörthersee-Halbmarathon, gewannen die Kenianer Eliud Kipchoge und Florence Kiplagat. Als bester Österreicher belegte Roman Weger (LC Villach) Rang 17.

Starke Leistungen boten die OKV-Kanutinnen beim vierten Weltcup in dieser Saison im slowenischen Tacen. Corinna Kuhnle (NF Höflein) konnte erstmals in der laufenden Saison einen Podestplatz erpaddeln. Aufgrund wassertechnischer Probleme musste der Finallauf wiederholt werden und die Niederösterreicherin sicherte sich im Wiederholungslauf die Silbermedaille hinter Jessica Fox aus Australien. Eine beeindruckende Leistung lieferte Violetta Oblinger Peters (SV Forelle Teefix Steyr Kanu) ab. Als Führende des ersten Laufes erreichte sie im Wiederholungslauf einen ausgezeichneten vierten Rang. Die dritte Österreicherin im Finale, Victoria Wolffhardt (PSK Tulln), büßte ebenfalls nach dem Wiederholungslauf einen zwischenzeitlichen dritten Rang ein und belegte im Finale den achten Gesamtrang.

