Lotto: Vierfachjackpot - 6,3 Millionen Euro warten

3 Joker zu je 88.300 Euro in NÖ, Tirol und der Steiermark

Wien (OTS) - Wenig Sechser, dafür heiße Ziehungen dank hoher Mehrfachjackpot-Gewinnsummen - das ist das Motto von Lotto im heurigen heißen Sommer. Aktuell steht am kommenden Mittwoch ein Vierfachjackpot auf dem Programm, da es am vergangenen Sonntag abermals niemandem gelungen ist, einen Sechser zu tippen; was mit gleich fünf Zahlen aus dem Zwanziger-Bereich und einem darin enthaltenen Zahlendrilling ja nicht unbedingt eine leichte Übung war.

4, 20, 24, 25, 26 und 28 war also auf keinem Wettschein angekreuzt, mehr als 4,6 Millionen Euro bleiben daher im Topf. Die Österreichischen Lotterien rechnen bis Mittwoch mit etwa 8 Millionen Tipps, und so wird es beim zweiten Vierfachjackpot des Jahres um rund 6,3 Millionen Euro gehen. Der erste Vierfachjackpot des Jahres wurde übrigens zum fünffachen, der dann letztlich mit einem Solosechser geendet hatte.

Sieben Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 44 und gewannen damit jeweils mehr als 29.300 Euro. Die Gewinner kommen zweimal aus Niederösterreich und je einmal aus Oberösterreich, Salzburg und Tirol. Zudem waren zwei Spielteilnehmer erfolgreich, die ihre Tipps über die Spieleplattform win2day.at abgegeben hatten.

Joker Beim Joker sagten drei Spielteilnehmer "Ja" zur richtigen Zahlenkombination. Für einen Niederösterreicher, einen Tiroler und einen Steirer machte sich dies mit einem Gewinn von je rund 88.300 Euro bezahlt.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 18.8.2013:

4fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.630.177,40 - 6,3 Mio warten 7 Fünfer+ZZ zu je EUR 29.344,70 183 Fünfer zu je EUR 1.224,50 399 Vierer+ZZ zu je EUR 196,50 8.975 Vierer zu je EUR 41,10 10.657 Dreier+ZZ zu je EUR 16,80 140.260 Dreier zu je EUR 4,60 405.329 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 4 20 24 25 26 28 Zusatzzahl: 44

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 18.8.2013:

3 Joker zu EUR 88.269,30 8 mal EUR 7.700,00 168 mal EUR 770,00 1.449 mal EUR 77,00 14.537 mal EUR 7,00 145.240 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 7 2 6 0 5 1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart, Gerlinde Wohlauf

Tel.: 01 790 70 / 1910, 01 790 70 / 1920



www.lotterien.at

www.win2day.at