FP-Mahdalik: 13A-Fahrstreifen auf der Mahü schon nach vier(!) Tagen ergraut

Fiasko a'la grüne Radwege bahnt sich an

Wien (OTS) - "In der Vorwoche wurde der Fahrstreifen für den 13A auf der Mariahilfer Straße rot eingefärbt, heute präsentiert er sich großteils in schmutzigem Grau", macht FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik aufmerksam. In wenigen Tagen wird die Busspur kaum noch auszumachen sein und so zur Todesfalle für Fußgänger werden. Die FPÖ fordert den sofortigen Abbruch des dümmlichen Experiments.

Rot-Grün scheint aus dem Debakel der (grau)grünen Radwege nichts gelernt zu haben und setzt weiter Steuermillionen für hirnrissige Prestigeprojekte in den Sand. Zudem ist die Verkehrssituation auf der Mariahilfer Straße grüntypisch chaotisch. Ein nie dagewesener Wildwuchs von Hinweis- und Verbotsschildern sowie die Piktogramm-Schwemme auf der Fahrbahn verwirren alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen.

"Fußgänger und Radfahrer blockieren den 13A, das Fahrpersonal ist wahrlich nicht zu beneiden und ständig mit einem Fuß im Kriminal", kritisiert Mahdalik. SPÖ und Grüne setzen Gesundheit und Leben der bis zu 70.000 täglichen Passanten mutwillig aufs Spiel. "Die grüne Verkehrsstadträtin Vassilakou könnte sich mit ihrer Klientelpolitik des Amtsmissbrauchs schuldig machen", warnt Mahdalik und fordert den Abbruch des dumpfgrünen Versuchs. (Schluss)otni

