Gefäßforum Österreich: kostenlose Aortenaneurysma- Beratungs- und Screeningtage von 14. - 18. Oktober 2013 in mehreren Bundesländern

Wien (OTS) - Das Bauchaortenaneurysma zählt zu den schwerwiegendsten Gefäßerkrankungen unter der über 60-jährigen Bevölkerung. Geschätzte 70.000 ÖsterreicherInnen sind davon betroffen. Wird das Bauchaortenaneurysma nicht rechtzeitig behandelt, kann die Erkrankung tödlich enden. Durch eine einfache Bauchultraschalluntersuchung kann es aber sehr gut erkannt und rechtzeitig therapiert werden. Bereits zum dritten Mal ergreift das Gefäßforum Österreich (GFÖ) wieder die Initiative und veranstaltet gemeinsam mit Gefäßambulanzen in Wien, Oberösterreich, Niederösterreich und in Kärnten von 14. bis 18. Oktober 2013 kostenlose Beratungs- und Screeningtage.

Alle Informationen zu den teilnehmenden Ambulanzen (Screeningtage, Ambulanzzeiten, Telefonkontakt für Anmeldung& Info) unter:

www.gefaessforum.at

Bestellung der kostenlosen Aortenaneurysma-Infobroschüre unter der Telefonnummer 0676 417 3888 oder office @ gefaessforum.at

Download Infobroschüre sowie neuer Infofolder (4 Schritte zum Aneurysma Vorsorge-Check) unter www.gefaessforum.at

Das Risiko, an einem gefährlichen Bauchaortenaneurysma zu erkranken, steigt ab dem 60. Lebensjahr drastisch an. Dabei handelt es sich um eine gefährlich erweiterte Bauchschlagader, die im Falle einer Ruptur (Platzen) in den meisten Fällen sogar tödlich endet. Umso wichtiger ist es, Betroffene - in Österreich ist dies jeder Zwanzigste über 65 - auf die Gefahr aufmerksam zu machen und Vorsorgemaßnahmen wie die Bauchultraschalluntersuchung zu verstärken. Dabei lässt sich leicht und schmerzfrei feststellen, ob das Bauchaortenaneurysma sofort behandelt oder nur beobachtet werden muss. Bei Frauen sind Bauchschlagadern mit einem Durchmesser ab fünf Zentimeter, bei Männern ab fünfeinhalb Zentimeter behandlungsnotwendig. Bereits seit 2011 läuft - auch aufgrund der hohen Nachfrage vonseiten der Betroffenen - die Aortenaneurysma-Gesundheitskampagne, mit der das Gefäßforum Österreich mit Hilfe von Beratungs- und Screeningtagen, Broschüren, Foldern, Informationswebsite und Medienarbeit Aufklärungsarbeit leisten will.

Die Kampagne richtet sich sowohl an PatientInnen als auch an MedizinerInnen. "Wir freuen uns sehr, dass auf Initiative des Gefäßforums Österreich auch heuer wieder in mehreren Bundesländern kostenlose Aortenaneurysma Beratungs- und Screeningtage stattfinden. Bereits in den letzten zwei Jahren konnte so bei vielen Betroffenen die Angst durch umfassende Aufklärung genommen und das Schlimmste verhindert werden", so Prim. Priv.-Doz. Dr. Afshin Assadian, Wissenschaftlicher Sprecher des GFÖ und Leiter der Gefäßambulanz des Wilhelminenspitals Wien.

Der neue Bauchaortenaneurysma-Informationsfolder (4 Schritte zum Aneurysma Vorsorge-Check) ist in allen mitwirkenden Ambulanzen erhältlich und steht auf der GFÖ Website zum Download zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

com.media PR, Mag. Dr. Karin Assadian

Tel.: 0676 33 63 568, karin.assadian @ commedia.co.at

www.commedia.co.at