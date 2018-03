Rauch: Linzer Swap-Affäre ist ein knallroter Skandal

SPÖ steht für "Sozialistische Pokerpartei Österreichs" - Steuerzahler darf wieder die Zeche für Sozialisten zahlen – Klartext, statt Schuldzuweisungen, liebe Genossen

Wien, 19. August 2013 (ÖVP-PD) "Die Linzer Swap-Affäre ist ein knallroter Skandal, in dem der SPÖ-Bürgermeister Dobusch und der derzeitige Gouverneur der Nationalbank, Nowotny, die Fäden gezogen haben. Am Ende darf wieder der Steuerzahler die Zeche für die Sozialisten zahlen. Dieses Mal droht eine Zeche von knapp 500 Millionen Euro", stellt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zur heutigen Einvernahme von Dobusch vor dem Handelsgericht Wien klar. "Beim ersten, gelungenen SWAP-Deal aus dem Jahr 2006 hat sich

keiner der Beteiligten um eine korrekte Vorgangsweise geschert. Im Jahr 2007 haben die Casino-Sozialisten aus Linz und der damaligen BAWAG-Vorstandsetage dann noch einmal alles auf eine Karte gesetzt

- und das Steuergeld der Österreicher verloren", unterstreicht Rauch, der volle Aufklärung von der SPÖ-Spitze fordert. "Anstatt Klartext zu reden, flüchten sich die Sozialisten in Schuldzuweisungen. Redet Klartext, liebe Genossen und führt den Steuerzahler nicht weiter an der Nase herum!", betont Rauch, und weiter: "Vor Gericht wird sich Dobusch nicht hinter dem oberösterreichischen SPÖ-Chef Ackerl verstecken können. Er wird reden müssen!" Klare Worte fordert Rauch auch von der SPÖ-Spitze, die bisher in Wien sitzt und wortlos zusieht. "Beim Fordern nach neuen Steuern sind sie alle sehr laut, aber wenn es um das

verzockte Steuergeld der Österreicher geht, sind sie mucksmäuschenstill." ****

"Man muss schon die Frage stellen, was hier wirklich hinter den Kulissen abgelaufen ist. Denn Fakt ist: Das ist ein tiefroter Skandal", hält der ÖVP-Manager fest. Anfang der 1990er Jahre, als die Stadt Linz unter SPÖ-Führung erstmals massiv Fremdwährungskredite aufnahm, war Ackerl Mitglied des Stadtsenates und hat diesen Weg nicht nur mitgetragen, sondern auch wortreich im Gemeinderat gegen Warnungen der ÖVP und der Grünen verteidigt. Später, als Ackerl dann Mitglied der Landesregierung und zuständige Aufsichtsbehörde für die Stadt Linz war, hätte er mehrfach Gelegenheit gehabt, die Stadt Linz hinsichtlich ihrer Spekulationsgeschäfte zur Ordnung zu rufen, tat dies aber nicht, "entweder, weil er die Spekulationsgeschäfte der Stadt weiterhin billigte - oder, weil er in seiner Kontrollfunktion versagte", so Rauch. Heute die heiße Kartoffel an die Finanzministerin weiterreichen zu wollen, ist ein untauglicher Versuch, vom eigenen Versagen abzulenken, so Rauch. Dieser Skandal um massive Spekulationsverluste der Stadt Linz trägt eine reine rote Handschrift: vom roten Bürgermeister Dobusch über den roten Gemeindeaufseher Ackerl bis hin zum roten damaligen BAWAG Generaldirektor Ewald Nowotny. Das Kürzel SWAP steht somit für nichts anders als "Sozis wollten auch Pokern", betont Rauch. "Konsum-Pleite, BAWAG-Skandal und jetzt die Linzer SWAP-Affäre. Die Sozialisten sind der Sargnagel des Wohlstands und der Wirtschaft in Österreich. Zeit, dass diesem Treiben ein Ende gesetzt wird", so Hannes Rauch abschließend.

