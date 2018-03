Handelsplattform MetaTrader 5 von Australian Securities Exchange (ASX) zertifiziert

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - MetaQuotes Software Corp. gab die Zertifizierung der Handelsplattform MetaTrader 5 durch die australische Börse Australian Securities Exchange (ASX) bekannt. Sie ist ein Hauptbörsenplatz in Australien und eine der grössten Börsen in der asiatischen Region. Makler, die an der ASX arbeiten, haben jetzt die Möglichkeit, Kunden mithilfe von MetaTrader 5 zu bedienen. Die Zertifizierung bedeutet, dass MetaTrader 5 alle notwendigen Prüfungen bestanden hat und alle Anforderungen der ASX-Börse erfüllt.

Australien ist das dreizehntgrösste Wirtschaftsland der Welt und das drittgrösste Land in der Asien-Pazifik-Region. Der australische Aktienmarkt liegt im weltweiten Massstab an achter Stelle und in der Asien-Pazifik-Region an zweiter Stelle.

Daher können

Händler, die an der wichtigsten australischen Börse aktiv sind, eine breite Palette von Aktivitäten nutzen. Um mit der Arbeit an der Börse zu beginnen, müssen sie nur den MetaTrader 5 herunterladen und einen Makler wählen, der ein MetaTrader 5-Gateway zur ASX hat.

Das MetaTrader 5-Gateway zur ASX ist eine einfache und sichere Integrationslösung für Makler, die einen vollwertigen Zugang zur Börse bietet und Handelstransaktionen ausführen sowie Angebote annehmen kann.

Alle 5 MetaTrader-Funktionen stehen an der ASX zur Verfügung, daher erhalten Makler eine leistungsstarke und praktische Plattform mit vielen nützlichen Diensten, die ihre Kunden schätzen werden. Diese Dienstleistungen umfassen Social Trading mit dem automatischen Kopieren von Deals, mobile Apps

für den Handel über

Smartphones und Tablets sowie den MetaTrader AppStore mit vielen Handelsrobotern und technischen Indikatoren.

"Wir erweitern ständig die Funktionen der MetaTrader 5. Die Plattform ist bereits bei führenden ECNs integriert und von zehn Weltbörsen zertifiziert worden", sagt Renat Fatkhullin, CEO der MetaQuotes Software Corp. "Die Freigabe des MetaTrader 5-Gateways für die ASX ist ein weiterer Schritt zur Integration an den weltweit beliebtesten Börsen. Wir werden in naher Zukunft die Freigabe von mehreren weiteren Integrations-Gateways bekanntgeben."

MetaQuotes Software Corp. wurde im Jahr 2000 gegründet und entwickelt Handelsplattformen für die Finanzmärkte unter der MetaTrader-Marke. Das Unternehmen ist international als Marktführer im Bereich Software für den Devisenmarkt bekannt. MetaTrader-Handelsplattformen werden derzeit von mehr als 600 Maklergesellschaften und Banken auf der ganzen Welt genutzt. Die neue Plattform MetaTrader 5 wurde von dem Unternehmen mit Fokus auf die Aktienmärkte entwickelt und wird jetzt aktiv an verschiedenen Börsen der Welt beworben.

