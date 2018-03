Neue Fälle im Visier der "Soko Donau"

Fortsetzung der achten Staffel ab 20. August in ORF eins

Wien (OTS) - Während an der schönen blauen Donau bei den aktuellen Dreharbeiten zur neunten Staffel noch bis Oktober die Wellen hochgehen, nehmen die "Soko"-Ermittler ab 20. August (jeweils um 20.15 Uhr in ORF eins, auch als Hörfilm) auch wieder in den heimischen Wohnzimmern ihre Verbrecherjagd auf. In neuen Fällen der achten Season geben dem Team um Stefan Jürgens, Gregor Seberg, Lilian Klebow und Dietrich Siegl der Tod eines Mönchs, der eigentlich gar keiner ist, ein Spitzel in den eigenen Reihen und ein kniffliges Schachrätsel, das drei Morde ankündigt, so manches Rätsel auf. In weiteren Rollen der ORF-Krimiserie sind erneut u. a. Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic zu sehen. Christoph Schärf ("Janus", "Braunschlag"), Andreas Lust ("Schnell ermittelt") u. a. standen in Episodenrollen vor der Kamera.

Regie bei den insgesamt 16 Folgen der achten Staffel führten Erhard Riedlsperger, Holger Barthel, Manuel Flurin Hendry und Holger Gimpel. Die Drehbücher verfassten Sascha Bigler, Axel Götz, Renate Ziemer, Stefan Brunner, Max Gruber, Anna Morgenrot, Sarah Wassermair, Jacob Groll und Georg Heinzen. "Soko Donau" ist eine Koproduktion von Satel und Almaro in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria, des Filmfonds Wien und der Länder Niederösterreich und Oberösterreich.

Lilian Klebow über ihre Rolle Penny Lanz: "Für mich ist sie schon eine Art Heldin"

Was das Fernsehpublikum in der achten Staffel erwartet? "Tolle, spannende und ganz unterschiedliche Fälle. Es ist beeindruckend zu sehen, dass es auch nach so vielen Jahren immer noch Folgen gibt, die ganz anders sind und inhaltlich jede Menge Abwechslung bieten", verrät Lilian Klebow. "Bei der achten Staffel haben wir auch mit einem neuen Regisseur, Manuel Flurin Hendry, zusammengearbeitet, der eine interessante, neue Farbe hinein gebracht - und damit auch sehr viel Mut bewiesen hat. Auch hinsichtlich der Ausstattung hat sich einiges verändert." Und weiter über ihre Rolle Penny Lanz: "Es ist eine sehr schöne Rolle und ich finde es toll, dass sie als Frau die Hosen anhat. Sie arbeitet mit den Männern zusammen, wirft sich aber genauso dazwischen und eckt ab und zu an. Penny ist eine starke Frau und es ist oft nicht ganz einfach, diese starke Seite darzustellen, ohne falsch oder zickig rüberzukommen. Die schöne Entwicklung bei Penny ist, dass sie nicht mehr nur als kleine Schwester angesehen wird, sondern eine gestandene Frau geworden ist. Sie muss in diesem Beruf ihre Frau stehen und gleichzeitig ist sie sehr tiefsinnig. Zu ihren Stärken gehören Empathie, Enthusiasmus, Schlagfertigkeit und Mut. Für mich ist sie schon eine Art Heldin und ich glaube, dass das in unserer Welt auch wichtig ist, weibliche Helden als Vorbilder zu haben." Und zu den aktuellen Dreharbeiten für die neunte Staffel:

"Die Zuseher können sich auch auf berührende Fälle freuen. Es werden diesmal wieder aktuelle, wichtige Themen angesprochen, einige der Hauptdarsteller kommen in prekäre Situationen und es wird sehr spannend."

Mehr zum Inhalt der ersten neuen Folge: "Bis der Vorhang fällt" (Dienstag, 20. August, 20.15 Uhr, ORF eins; Regie: Manuel Flurin Hendry)

Was ist Fiktion, was Wirklichkeit? Eine junge Theatergruppe will ihre Grenzen ausloten und lässt auf einem Boot eine Mordszenerie entstehen, nur um zu erfahren, was es heißt, verdächtig zu sein und verhaftet zu werden. Als dann aber der Regisseur ermordet aufgefunden wird, ist der Spaß vorbei und das Team muss herausfinden, wer der wahre Mörder ist.

"Soko Donau" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

