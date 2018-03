Spektakuläre "Universum"-Reise auf dem Breitengrad der Extreme

In "Wilde, weite Welt: Expedition 50 Grad" am 20. August um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - "Universum" lädt das TV-Publikum seit 2. Juli 2013 im Rahmen der neunteiligen Serie "Wilde, weite Welt" zu einer Reise zu den schönsten Naturparadiesen unseres Planeten - von den Polarkreisen nach Afrika, von tropischen Inseln in die eisigen Höhen der höchsten Berge Asiens - in neun Folgen mit fünf Filmen in Kinofilmlänge. Am Dienstag, dem 20. August 2013, steht um 20.15 Uhr in ORF 2 eine spektakuläre Reise rund um die Erde - auf dem 50. Breitengrad, dem Breitengrad der Extreme - auf dem "Universum"-Programm: 30.000 Kilometer durch Landschaften, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten. Für die BR/ORF-Koproduktion "Expedition 50 Grad - Auf dem Breitengrad der Extreme" hat sich ein Filmteam um Felix Heidinger und Jens-Uwe Heins entlang dieser geografischen Linie durch die wilde Natur der Kontinente und Ozeane gekämpft. Von der abenteuerlichen Reise rund um die Welt haben sie beeindruckende Bilder mitgebracht -u. a. von den letzten Bisons Europas in Polen, den mächtigen Kamtschatka-Bären sowie See-Elefanten, Beluga- und Buckelwalen. Die Dokumentation "Kuba - Juwel der Karibik" von Paul Reddish beschließt am Dienstag, dem 27. August, um 20.15 Uhr in ORF 2 die "Universum"-Sommerserie "Wilde, weite Welt".

Der 50. Grad nördlicher Breite verläuft quer durch Europa, nur ein paar hundert Kilometer nördlich von Wien. Ebendort beginnt auch die Reise des Filmteams - in den Urwäldern Polens mit den letzten Bisons des Kontinents. Weiter geht es gen Osten, wo sich der Expedition fremdartige Landschaften eröffnen: Steppen, Halbwüsten und Wüsten mit bis zu 300 Meter hohen Sanddünen - der geeignete Lebensraum für Trampeltiere. Viele Gebiete Zentralasiens erinnern an afrikanische Landschaften, die Tiere hier muten seltsam an: Saiga-Antilopen etwa, mit ihren länglichen Nasen. Auch Kulanen-Herden begegnet das Filmteam: Diese sehr scheuen asiatischen Wildesel hat bisher kaum jemand zu Gesicht bekommen. Quer durch Zentralasien über die Mongolei mit ihren Wildpferden geht es bis nach Kamtschatka, einer russischen Halbinsel im äußersten Osten Asiens. Es ist das Ende des Kontinents:

Die Gegend ist geprägt von 29 aktiven und mehr als hundert erloschenen Vulkanen. In dieser Landschaft aus Feuer und Eis gelangen dem Team spektakuläre Aufnahmen der mächtigen Kamtschatkabären.

Die nächste Station der Reise rund um die Erde ist die amerikanische Pazifikküste. Hier begegnet das Filmteam an den Felsklippen im äußersten Westen Kanadas trägen See-Elefanten sowie Wapiti-Hirschen in den unberührten Nadelwäldern. Weiter im Osten geht es durch aufgeweichte Tundraböden, wo es Eisbären aus den Polarregionen bis zum 50. Breitengrad in den grünen Süden zieht, bis zur Mündung des St. Lorenz Stroms, der Heimat der letzten wilden Rentiere, den nordamerikanischen Karibus. In den ruhigen Fjorden der kanadischen Küste filmte das Kamerateam Belugawale, die eigentlich arktische Gewässer bevorzugen, und vor der Küste Neufundlands traf es auf Buckelwale - auch diese 25 Tonnen schweren Riesen des Meeres leben entlang des 50. Breitengrades.

Zurück in Europa ist die irische See vor Englands Küsten Lebensraum von Kegelrobben und Seehunden. Hier werden sie - im Gegensatz zum kanadischen Atlantikufer - nicht gejagt. In diesen Gewässern macht sich die Expedition auf die Suche nach den "sanften Giganten" des Meeres, den Riesenhaien. Groß und furchteinflößend, aber zahn- und harmlos sind diese Haifische, die das Meerwasser mit ihren riesigen Mäulern durchsieben.

Die letzte Station der Expedition ist schließlich Mitteleuropa mit seiner Flora und Fauna zwischen altbekannt und exotisch und zeigt Begegnungen mit Luchs und Wolf, aber auch den hellblauen Moorfrosch.

"Expedition 50 Grad" ist ein Film über eine Reise rund um die Welt entlang eines Breitengrads voller Überraschungen, exotischer Tiere und beeindruckender Landschaften.

