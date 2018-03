Team Stronach Machacek: Regierung zeigt wieder einmal wie Gesundheits-politik nicht funktionieren darf

Aufnahme der HPV-Impfung ins Impfprogramm war seit Jahren überfällig

St. Pölten (OTS) - Mit der Übernahme der HPV Impfung für Jugendliche in das Impfprogramm zeigt die Bundesregierung wieder einmal wie Gesundheitspolitik nicht funktionieren sollte: Notwendige Maßnahmen nur als Zuckerln knapp vor Wahlen umsetzen - so wurde viel wertvolle Zeit vergeudet, kritisiert heute der Arzt und Abgeordnete des Team Stronach im NÖ Landtag, Dr. Herbert Machacek.

Gesundheitsexperten sind sich, so Machacek, seit Jahren einig, dass diese Impfung absolut notwendig ist, um die Bevölkerung vor einer gefährlichen Erkrankung zu schützen. Jahrelang hat es von der Politik geheißen, dass dafür kein Geld vorhanden wäre - und jetzt auf einmal vor der Wahl geht's doch! Machacek: "So darf Gesundheitspolitik nicht funktionieren: Maßnahmen nur dann setzen wenn Wahlen vor der Tür stehen!"

Machacek: Österreich folgt damit einer langjährigen Forderung der Ärzteschaft

Als erstes Land in Europa wird die Gratis-Impfung in Österreich ab Februar 2014, einer langjährigen Forderung der Ärzteschaft folgend, sowohl für Mädchen als auch für Buben eingeführt. Kinder ab dem vollendeten neunten Lebensjahr können im Rahmen des Schulimpfprogrammes in der vierten Klasse Volksschule gratis gegen HPV (Humane Papilloma-Viren) immunisiert werden.

Machacek erklärt die Wirkung der Impfung: "Einige HPV-Typen, die durch direkten körperlichen Kontakt, wie etwa beim Geschlechtsverkehr übertragen werden, gelten als Ursache für die Entwicklung bösartiger Tumore, darunter Krebsformen im HNO- und Genitalbereich, wie z.B. der häufig genannte Gebärmutterhalskrebs. Wichtig sind zwei Dinge die bei der Impfung zu beachten sind:

1. Dass auch Buben geimpft werden, damit sie nicht Überträger der Krankheit werden können.

2. Dass die Impfung vor dem ersten Geschlechtsverkehr und damit vor der ersten Möglichkeit einer Infektion stattfindet."

