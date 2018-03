Hypo Alpe-Adria-Bank AG Halbjahresergebnis unterstreicht Resultat der abgeschlossenen Sanierung

Hypo in Kärnten mit EGT von EUR 2,2 Mio.

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - 19.08.2013

Positives Halbjahresergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von EUR 2,2 Mio.; Senkung der Betriebsaufwendungen um 9,5 % im Vergleich zum Vorjahr; Eigenmittelquote mit 12,41 % weit über geforderter Mindestquote von 8 %; Stabile Beschäftigungslage mit über 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; Interne Vorarbeiten für Closing im zweiten Halbjahr 2013 weitgehend abgeschlossen.

Mit einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von EUR 2,2 Mio. legt die Hypo in Kärnten das fünfte Mal in Folge eine positive Bilanz und bestätigt damit den erfolgreichen Abschluss der Sanierung.

Geprägt ist das Ergebnis von einer Verlagerung des zinsabhängigen Geschäfts hin zu einem stärker provisionsgetragenen Angebot im Rahmen der Neuausrichtung als serviceorientierte Regionalbank. Trotz der intensiv geführten öffentlichen Diskussionen um die Restrukturierung der international tätigen Konzernmutter, konnte die lokale Hypo in Kärnten ihre Position am Markt sowie den Mitarbeiterstand stabil halten.

Während geringere Betriebsaufwendungen (-9,5 % im Jahresvergleich) die Effizienz der Bank weiter stärken, gibt auch die erhöhte Eigenmittelquote von 12,41 % zum 30.06.2013 (11,68 % 31.12.2012) der Hypo in Kärnten eine solide Basis.

Mit der Imagekampagne "Gemeinsame Werte verbinden" (www.gemeinsame-werte-verbinden.at), an der ausgewählte Kärntner Persönlichkeiten unentgeltlich mitwirken, setzt das regionale Institut aktuell am Markt den nächsten Schritt Richtung einer privaten Zukunft.

"Auf Basis der bestehenden soliden Kapitalausstattung, unserer soliden Kundenbeziehungen und mit der Perspektive für eine neue Eigentümerschaft sehen wir trotz anhaltend schwieriger Marktbedingungen einer nachhaltigen positiven Zukunft entgegen", zeigt sich Gerhard Salzer, Vorstandsvorsitzender der HBA, zuversichtlich.

Bereits heute ist die Bank mit 14 Filialen in Kärnten, 2 Niederlassungen in Salzburg und Wien kompetenter Ansprechpartner für 56.000 Privatkunden, erste Adresse für 5.600 mittelständische Unternehmen und beschäftigt 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das bevorstehende Closing mit der Anadi Financial Holdings Pte. Ltd. sei ein wichtiger Meilenstein für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Hypo in Kärnten, deren Charakter durch den neuen Eigentümer erhalten und um eine internationale Komponente verstärkt werde, ergänzte der Gesamtvorstand. Er geht davon aus, dass "die Privatisierung auch dazu beitragen wird, die Produktpalette der Bank auszubauen und weitere Märkte anzusprechen".

Vor der bevorstehenden Finalisierung der Privatisierung beschäftigt sich die Hypo in Kärnten im zweiten Halbjahr schwerpunktmäßig mit den organisatorischen Vorbereitungen zum Closing. Die dafür notwendigen Maßnahmen zur Auflösung der bestehenden Verflechtungen mit der Konzernmutter stehen kurz vor Abschluss. Das Closing und damit die formelle Übernahme durch den neuen Eigentümer Anadi Financial Holdings Pte. Ltd. ist bis Jahresende 2013 geplant.

Die Hypo in Kärnten

14 Filialen in Kärnten, 2 Niederlassungen in Salzburg und Wien -Ansprechpartner für 59.000 Kunden - erste Adresse für 5.600 mittelständische Unternehmen - 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -Geschäftsverbindung mit 121 Gemeinden und über 400 Vereinen -Nachhaltig saniert mit positiver Jahresbilanz 2011 und 2012 -Finanziell unabhängig von der international tätigen Konzernmutter

Rückfragen & Kontakt:

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG

Banksprecher

Mag. Nikola Donig

nikola.donig @ hypo-alpe-adria.com



Tel: +43 50202 3465

Fax: +43 (0)50202 72 3000

www.hypo-alpe-adria.com