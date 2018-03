42. NÖ Kindersommerspiele im Stift Herzogenburg

Ab 23. August auf den Spuren von Feuer, Wasser, Erde und Luft

St. Pölten (OTS/NLK) - Tausende Kinder werden sich von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. August, und von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September, auf dem Gelände des Augustiner Chorherrenstiftes Herzogenburg auf die Spuren von Feuer, Wasser, Erde und Luft begeben. Bei den 42. NÖ Kindersommerspielen (NÖKISS), dem mit rund 18.000 Besuchern größten Kinderkultur-Festival Österreichs, dreht sich in diesem Jahr alles um die vier Elemente.

Wie immer stehen dabei ausschließlich die Kinder und ihr Spieldrang, ihre Kreativität und Freude an der Sache im Mittelpunkt:

Über 60 Stunden Kindertheater, Puppenspiel, Ballett und Zirkus werden ergänzt durch hunderte Spiel- und Bastelstationen, Workshops, Wettbewerbe, Großgruppenspiele, eine Kletterwand und ein Tauchbecken. Zudem werden Fallschirmspringer beim Stift landen und können die Kinder Bauerngolf spielen oder mit den ToyRun-Bikern einmal durch Herzogenburg brausen; auch echte Zirkusluft ist täglich in der Manege des Circus Pikard zu schnuppern.

Im Rahmen der Eröffnung wird auch heuer wieder die von der Dir. Alfred Gerstbauer Stiftung vergebene "Weiße Feder von Herzogenburg" überreicht. Verliehen wird der Preis an Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine, Institutionen oder Firmen, die besondere Leistungen zum Wohle von Kindern erbracht haben. Die Jury kürt jährlich drei Preisträger, die als Anerkennung ein Lederamulett und eine kleine finanzielle Unterstützung erhalten. "Die Mehrheit der Jury-Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. Sie wählen jedes Jahr gemeinsam mit Vertretern des Stiftes, der Pfarre und der Stadt Herzogenburg die 'Sensation des Guten'. Weil Kinder am besten wissen, was sich Kinder wünschen", meint dazu Maximilian Fürnsinn, Propst des Augustiner Chorherrenstiftes Herzogenburg und Schirmherr der NÖKISS.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02782/834 45, e-mail office @ noekiss.at und www.noekiss.at.

